Путин заявил, что РФ не ждет от Италии смягчения антироссийских санкций

Санкт-Петербург, 6 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не ждет от Италии шагов по смягчению антироссийских санкции Евросоюза. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с руководителями информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума.

Путин отметил, что Россия не ждет от властей Италии смягчения антироссийских санкций, которые были введены Евросоюзом. Глава государства напомнил, что Италия является членом ЕС и НАТО, поэтому Рим полностью зависит от решений Брюсселя. Российский лидер также добавил, что для принятия подобных решений необходима другая мировая политика, а также другая национальная политика многих государств.

«Но мир сегодня к такому уровню суверенитета пока не готов, я думаю, что и отдельные страны Европы тоже не готовы. Но нас это не пугает, ничего здесь страшного нет», — отметил Путин.

Глава государства также добавил, что Россия ожидает развития двусторонних отношений с Италией. Кроме того, Путин выразил благодарность руководству Италии, отметив, что Рим демонстрирует «свое желание найти пути улучшения» отношений между Россией и Евросоюзом, передает ТАСС.

Напомним, в 2014 году страны Евросоюза ввели против России санкции под предлогом кризиса на Украине. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что санкции связаны с попыткой сдержать развитие России. По его словам, от действия санкционной политики страдают «прежде всего те, кто ее инициирует».