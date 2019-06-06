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Католический епископ объяснил необходимость изменения текста «Отче наш»

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Католический епископ объяснил необходимость изменения текста «Отче наш»

Москва, 6 июня. Изменение молитвы «Отче наш» носит уточняющий характер и поможет верующим лучше понять смысл библейского текста. Так в интервью Федеральному агентству новостей генеральный секретарь Конференции католических епископов России отец Игорь Ковалевский прокомментировал решение Папы Римского Франциска внести изменение в текст одной из главных христианских молитв.

«Цель этого нововведения — лучше понять смысл библейских слов, смысл оригинального текста. Каждый перевод молитвы утверждается для литургии местными епископскими конференциями», — пояснил он.

По словам отца Игоря, некоторые епископские конференции уже начали вносить эти изменения. В России же епископская конференция пока не занималась внесением изменений, указанных Святым Престолом, добавил он. При этом он полагает, что данные изменения не могут вызвать разногласий в католическом сообществе.

Католический епископ объяснил необходимость изменения текста «Отче наш»

«Дело в том, что речь идет о переводах текста молитв. А перевод никогда не сможет передать во всей полноте истинный смысл оригинала», — объяснил собеседник ФАН.

Практика уточнения библейских текстов не нова, также заметил он.

«Епископские конференции отдельных стран, учитывая местные языки и реалии, стараются как можно лучше перевести тексты молитвы, чтобы они лучше соответствовали оригиналу, — рассказал отец Игорь. — Здесь речь не столько о самом тексте, сколько о катехезе — то есть том, как правильно объяснять смысл прошения молитвы «Отче наш», так же, как и другие истины веры».

Ранее стало известно о том, что Папа Римский внес изменения в текст молитвы «Отче наш». Новые слова приводятся в утвержденном им третьем издании книги «Миссал». Эта книга определяет порядок проведения мессы — католической литургии. Вместо слов «не введи нас во искушение» предписывается произносить «не дай нам поддаться искушению».

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Автор: Герман Парло
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