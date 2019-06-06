Украинские СМИ подняли истерику из-за «признания» сетью Facebook ДНР и ЛНР

Киев, 6 июня. Украинские СМИ заявили, что Facebook заблокировал страницу украинского депутата Дмитрия Тымчука за публикацию паспортов жителей Донецкой народной республиук. Журналисты подняли истерику, заявив, что таким образом соцсеть «признала» ДНР и ЛНР.

Тымчук на своей странице в Facebook выложил пост-рассуждение о получении российских паспортов в Донецкой и Луганской народных республиках. Его «сенсационной новостью» оказался тот факт, что одними из первых гражданство РФ получили глава ДНР Денис Пушилин и его помощница Виктория Талакина.

Украинский депутат представил это как «незаконную выдачу» паспортов на «временно оккупированной» территории Украины. Кроме того, он выложил персональные данные Пушилина и Талакиной в Сеть — копии паспортов. Действия Тымчука нарушили правила соцсети, и Facebook заблокировал его аккаунт, пишут украинские СМИ.

Произошедшее вызвало бурную реакцию не только со стороны владельца страницы, но и украинских журналистов. Они отметили, что руководство Facebook таким образом признало ДНР и ЛНР, определив паспорта их жителей как документы, содержащие персональные данные.

«Фактически администрация соцсети признала «паспорт ДНР» и другие филькины грамоты официальными документами, содержащими персональные данные, — посетовал главный редактор портала «Информационное сопротивление» Юрий Карин. — Чем косвенно признала саму «ДНР», а также поддержала незаконную выдачу паспортов Россией».

Участник силовой операции в Донбассе со стороны Украины Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц» в свою очередь возмутился, что Facebook не принимает никаких мер против ДНР и ЛНР. В то время как украинские владельцы аккаунтов, по его мнению, в последнее время особо часто попадают под санкции.

«В последнее время такие блокирования происходят достаточно часто по надуманным причинам», — убежден он.

На данный момент страница Тымчука в Facebook разблокирована. Однако пост, за который он получил бан, депутат предпочел удались. В Сети сохранился скриншот этого сообщения.

Напомним, в 2014 году жители некоторый регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. Киев объявил против так называемых «оккупированных территорий» (будущих ДНР и ЛНР) силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за время гражданской войны на Украине погибли около 30 тысяч человек.

24 апреля этого года из-за тяжелой гуманитарной ситуации в Донбассе президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения гражданства РФ жителями ЛНР и ДНР.