Клинцевич прокомментировал реакцию Порошенко на идею о снятии блокады Донбасса

Москва, 6 июня. В Совфеде прокомментировали реакцию экс-президента Украины Петра Порошенко на инициативу по снятию блокады Донбасса.

Ранее официальный представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма предложил отменить экономическую блокаду Донбасса, которая действует с 2017 года. Экс-президент Украины Петр Порошенко резко отреагировал на предложение Кучмы. Порошенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием объяснить инициативу Кучмы по снятию блокады Донбасса.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал реакцию Петра Порошенко на идею Леонида Кучмы о снятии блокады Донбасса. По мнению сенатора, дальнейшее развитие данной ситуации сможет продемонстрировать истинные цели Зеленского в отношении Донбасса.

«Мы точно знаем, что любые, даже робкие, попытки Владимира Зеленского сойти здесь с наезженной колеи будут вызывать и уже вызывают ожесточенное противодействие со стороны антинациональных сил. Грубый окрик Петра Порошенко — это только начало», — пояснил Клинцевич.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые объявили о независимости региона после государственного переворота в Киеве. Согласно данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны в Донбассе погибли около 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения. Кроме того, в результате боевых столкновений погибли 3,5 тысячи мирных жителей, еще девять тысяч получили ранения.

В 2015 году власти Украины ввели пропускной режим на линии разграничения с республиками Донбасса. В конце января 2017 года украинские националисты, среди которых были и депутаты Рады, заблокировали транспортное сообщение с республиками Донбасса. Кроме того, они объявили «незаконной» торговлю с ДНР и ЛНР.

Изначально Петр Порошенко раскритиковал действия националистов, однако уже через несколько дней по его инициативе Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении транспортной и экономической блокады Донбасса.

При этом наблюдатели ОБСЕ неоднократно заявляли, что транспортная и экономическая блокада Донбасса ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, а также призывали Киев отказаться от этих действий.