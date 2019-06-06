Путин отметил активизацию сотрудничества России и Болгарии

Санкт-Петербург, 6 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Софии начинают восстанавливаться по всем направлениям.

На встрече с президентом Болгарии Руменом Радевым глава российского государства заметил, что между двумя странами увеличивается товарооборот, и в первом квартале текущего года он составил 2,8%.

«В начале нашей встречи хотелось бы констатировать, что отношения между Россией и Болгарией постепенно восстанавливаются», — сказал Путин.

По словам лидера РФ, в настоящее время также активизировались отношения на уровне правительств и парламентов, начала работать межправительственная комиссия.

«Все это дает основания полагать, что мы используем неиспользуемые до сих пор возможности для активизации наших отношений практически по всем направлениям», — заметил лидер российского государства.

Ранее Путин отметил, что Россия готова вновь рассмотреть вопрос строительства атомной электростанции «Белене» в Болгарии.