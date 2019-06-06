Лолита матом отреагировала на решение суда по делу против ТСЖ

Москва, 6 июня. Популярная певица Лолита Милявская возмутилась решением Басманного суда, в котором рассматривалось ее дело против ТСЖ.

Артистка уже не первый год судится с ТСЖ дома, в котором у нее в собственности имеется квартира. Дело связано с взысканием с певицы долга по оплате ЖКХ.

Суд не встал на сторону знаменитости. По словам Лолиты, она должна будет выплатить 690 тысяч рублей. Однако это не окончательная сумма, с учетом пени 55-летняя звезда должна 720 тысяч рублей.

«Когда по телефону представитель ТСЖ Петухов требует с тебя 1 600 000 рублей, а в суде «только» 800! И милая судья Басманного Гусева И.В. все внимательно слушает и записывает, тогда появляется решение, что ты должна 720», — возмутилась певица.

Произошедшее артистка оценила одним матерным словом. В шутку она добавила, что готова отдать пять тысяч за свой французский.

«Готовлю еще пять тысяч за мат!» — сказала исполнительница.

Милявская в то же время отметила, что не намерена соглашаться с решением, а будет идти дальше.

«Я думаю, что мы встретимся... (дойду) вплоть до Верховного суда. Опять начинаю борьбу. Ну, когда вы уже успокоитесь?» — сказала звезда шоу-бизнеса в Instagram.

Ранее артистка рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии. Как оказалось, ей полагается 21 тысяча рублей, что значительно выше ее первоначальных ожиданий.