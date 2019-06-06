Союз писателей РФ открыл в русской школе Сирии бюст Пушкина в честь 220-летия поэта

Сегодня культурное мировое сообщество отмечает 220-летие с рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В честь этого события бюст поэта торжественно открыли в школе «Сава» в столице Сирии — Дамаске, передавал местный источник в сети Facebook (@rawad.zaki.14). Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) также посетил данное мероприятие.

Главная особенность данного учебного заведения состоит в том, что в нем русскому языку и литературе уделяется серьезное внимание. Там учится множество детей, которые хорошо говорят по-русски. Помимо бюста поэта гости из России также подарили школе полное издание произведений Пушкина и журналы Союза писателей на русском языке.

По словам сопредседателя Союза писателей России Сергея Котькало идея с установкой подобных памятников возникла еще в 1999 году, когда было решено продвигать русскую культуру в разных странах мира. Первый такой памятник поэту появился в Эритрее, которая является предполагаемой родиной предка Пушкина — Ибрагима Ганнибала.

«Мы благодарны директору школы и руководству республики, что они восприняли эту идею с любовью. За эти дни многие сирийцы не только приходили сюда, читали переводы того же «Пророка», «Подражания Корану» на сирийском, но и в гостиницу, на встречи, всем хотелось быть сопричастными к солнцу нашей поэзии», — добавил Котькало.

Напомним, в прошлом месяце православные жители Курска подарили икону древнему христианскому храму в городе Маалюля к северу от Дамаска. Презентованное изображение было копией уникальной сирийской иконы святых мучеников Сергия и Вакха XIII века, которая была украдена террористами.