РПЦ отказалась изменить текст молитвы «Отче наш» вслед за папой Франциском

Ватикан, 6 июня. Папа Римский Франциск изменил текст молитвы «Отче наш». Новая версия богослужебной книги «Римский миссал», которая определяет порядок мессы вступит в силу через несколько месяцев.

В новой редакции слова «не введи нас во искушение» в молитве «Отче наш» заменены на «не дай нам поддаться искушению». По данным портала «Ридус», над изменением текста католическое духовенство трудилось почти16 лет.

Решение отредактировать текст молитвы уже прокомментировали в РПЦ. В частности, член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков заявил, что используемая Русской православной церковью версия молитвы не содержит никаких богословских неточностей, поэтому менять ее просто нет смысла.

«Как получили Писание — так и оставим», — подчеркнул он.

Как отмечает телеканал 360, Франциск говорил о том, что текст молитвы надо отредактировать еще осенью 2017 года. По его мнению, фраза «не введи нас во искушение» создает ложное впечатление, что бог, таким образом, провоцирует людей совершить грех.