В ДНР не поверили в добрую волю Зеленского

Все последние заявления нового президента Украины Владимира Зеленского укладываются в формат информационной войны — в этом и заключается его «стратегия» в отношении Донбасса. Так в интервью Федеральному агентству новостей депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко прокомментировал заявление вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко о том, что «односторонняя» стратегия Зеленского по Донбассу выглядит «позорно и беспомощно».

«Зеленский изначально объявил о том, что будет делать упор именно на информационной войне. И его первые шаги говорят о том, что он верен этой линии», — считает собеседник ФАН.

Стиль Зеленского — анонсировать некие «мягкие шаги» навстречу жителям Донбасса, отметил Руденко.

Но что мы видим в реальности? Под разговоры о мире на фронте в ДНР происходит обострение. Количество обстрелов увеличилось — это чувствуют Горловка, Донецк, Докучаевск, Ясиноватая и так далее», — пояснил донецкий депутат.

На этом фоне экс-президент Украины Леонид Кучма заявляет о снятии блокады Донбасса. Кроме того, по поступающей информации из Минска, будет предпринята очередная попытка разведения военных сил под станицей Луганской, рассказал Руденко.

«Однако я бы не торопился с выводами. Таких попыток за прошедшие пять лет было сделано уже более 70. Истинные намерения новой украинской власти будут ясны уже в ближайшее время. Пока мы видим просто популистские действия, вроде обращения религиозных деятелей к жителям Крыма и Донбасса», — уверен донецкий парламентарий.

Что касается выдачи пенсий пенсионерам Донбасса, то тут красивыми словами не отделаешься. Украина давно воспринимает Донбасс как отрезанный ломоть, уверен собеседник ФАН. И хотя на словах украинские политики не раз заявляли, что это украинская земля, действия были прямо противоположными, считает Мирослав Руденко.

«У Киева — серьезные проблемы с падением уровня жизни. На этом фоне тратиться еще и на пенсии «сепаратистам» для них крайне затруднительно. Поэтому на деле, думаю, они будут продолжать политику затруднения получений пенсий жителями Донбасса. А вот локальные пиар-акции в рамках информационной войны, скорее всего, станут регулярными», — считает депутат.

По мнению Руденко, опасность Зеленского для Донбасса в том, что он — выходец с Юго-Востока Украины, русскоязычный актер, способный воздействовать на молодежь.

«Суть украинского режима не поменялась, но поменялась вывеска. На Украине по-прежнему сильны праворадикалы: история с разрушением бюста маршалу Жукову в Харькове это показала. Но при этом с таким улыбчивым президентом чисто психологически труднее называть Украину националистически-олигархическим государством», — отметил политик.

Киевская власть, видимо, теперь будет больше работать с донбасской молодежью, давить на усталость людей от войны и политической неопределенности, считает депутат Народного совета ДНР.

Поэтому необходимы действенные контрмеры. В частности, важно предпринимать шаги для улучшения социально-экономической ситуации в ДНР и ЛНР, предложил собеседник ФАН.

«По крайней мере, правительство нашей республики в начале года заявляло, что в 2019 году будут приниматься меры по повышению благосостояния жителей Донбасса», — отметил Мирослав Руденко.

Другой важный момент — информационная политика.

«Надо понимать, что на одном официозе далеко не уедешь. Надо искать новые подходы, разъяснять ситуацию людям. Она стала опасней для нас, поскольку Зеленский способен произвести впечатление на русскоязычную аудиторию, при этом де-факто ничего не делая для жителей Донбасса», — считает собеседник ФАН.

Надо больше работать с донецкой молодежью, поскольку она частично находится под воздействием информационного поля Украины, особенно те молодые ребята, которые ездят по разным причинам на подконтрольную Киеву территорию, считает донецкий парламентарий.

«Лично я не верю, что Зеленский, как человек, зависимый от олигархата, от зарубежных кураторов, реально проявит добрую волю к жителям Донбасса», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко раскритиковал в своем Твиттере стратегию президента Украины Владимира Зеленского, направленную на «возвращение Донбасса».

Как пишет Кириленко, Зеленский «в одностороннем порядке» собирается прекратить ответную стрельбу, снять блокаду и начать финансирование отдельных районов Донецкой и Луганской областей. По его мнению, подобная стратегия выглядит «позорно и беспомощно».

Напомним, гражданская война на Украине началась весной 2014 года, после того как жители Донецкой и Луганской областей отказались поддержать антиконституционный переворот в Киеве и организовали сопротивление националистическим формированиям, высланным на усмирение Донбасса. После горячей фазы противостояния стороны подписали минские соглашения, однако они до сих пор не выполнены из-за позиции Киева.