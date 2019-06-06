Александру Пушкину 220 лет. Наследие поэта. Инфографика. ФАН-ТВ

6 июня 2019 года мир празднует 220 лет со дня рождения великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина.

Пушкин прожил всего 37 лет, но вклад, сделанный им в российскую и мировую культуру, сложно переоценить.

Начнем с талантов поэта. «Словарь языка Пушкина» включает в себя свыше 21 000 слов. В этот список входят все слова, когда-либо использованные творцом в своих произведениях.

В восемь лет Пушкин уже сочинял на французском языке маленькие комедии и эпиграммы. Александр Сергеевич владел девятью языками: английский, французский, немецкий, греческий, испанский, латинский, итальянский, некоторые славянские языки.

За свою жизнь поэт написал 14 поэм, один роман в стихах, шесть драматических произведений, 15 прозаических, семь сказок и 783 стихотворения. Это не считая бесчисленного количества четверостиший и эпиграмм, массы набросков, которые он так и не успел закончить.

Самым известным произведением считается роман в стихах «Евгений Онегин».

Сотрудники Архангельского литературного музея издали книгу, в которой стихотворение «Я помню чудное мгновение» переведено на 210 языков мира. Ранее существовали переводы на 70 языков.

Пушкин — это Элвис Пресли в мире российской литературы. За советский период тираж произведений Пушкина превысил 376 миллионов экземпляров. У Льва Толстого — 323 миллиона экземпляров, у Чехова — 142 миллиона. Рекордным стал тираж трехтомника, выпущенного в 1987 году к 150-летию со дня смерти поэта — 10,7 миллионов экземпляров.

Не поддается подсчету количество рукотворных памятников, возведенных Пушкину во всем мире. По некоторым подсчетам, их около 550. По другим — более тысячи. Есть и нерукотворные: кратер «Пушкин» на Меркурии и одноименный астероид.

6 июня 2011 года, президентом Российской Федерации подписан указ: «Установить День русского языка и отмечать его ежегодно, 6 июня, в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка А. С. Пушкина».