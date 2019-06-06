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Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран

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Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран

Санкт-Петербург, 6 июня. Президент России Владимир Путин считает, что детям любой страны было бы полезно прочитать тексты мировых религиозных писаний.

«Библию пусть прочитают, это в любом случае пойдет на пользу, Тору прочитают пускай, Коран. Все это точно совершенно пойдет на пользу и мальчикам, и девочкам», — пояснил он на встрече с руководителями информационных агентств на полях ПМЭФ.

Российский лидер пояснил, что во всех мировых религиях заложены гуманистические начала.

«Если мы будем их придерживаться, следовать этим правилам, мир станет лучше», — добавил Путин.

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Автор: Сергей Петров
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