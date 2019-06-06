Украинского шпиона в Крыму приговорили к 10,6 годам тюрьмы

Киев, 6 июня. Верховный суд Крыма в четверг вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко, который признан виновным в шпионаже. Подсудимый получил наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

В ходе судебного процесса Давыденко признал свою вину и раскаялся в содеянном, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

Напомним, что Давыденко был задержан в феврале 2018 года. По информации ФСБ России, украинец был завербован Службой безопасности Украины и заслан в Крым, где он должен был собирать сведения об оснащении российских силовых органов. В частности, украинскую разведку интересовала новейшая военная техника, средства связи третьего поколения и приборы ночного видения, пишет ForPost.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.