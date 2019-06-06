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Что за «третья сила» жаждет расколоть Судан на части

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Что за «третья сила» жаждет расколоть Судан на части?

Республика Судан пережила множество бед — от затяжных войн с Египтом, начавшихся еще три тысячи лет назад, до англо-египетской экспансии, освободиться от которой у суданцев получилось лишь в 1955 году. Несмотря на многочисленные трудности и недавнюю потерю южной части, Судан держался. Однако сегодня в истории этой страны наступил, пожалуй, самый опасный и сложный период, когда в любой момент может случиться раскол на десятки разрозненных частей и погружение в новую гражданскую войну. Такое развитие событий просто не оставит Республику Судан на карте мира, и «ворота в Африку» падут под натиском других стран.

Справедливые протесты и первые провокации

Новый этап волнений в Судане начался в декабре прошлого года. Именно тогда уставшие от низких зарплат и экономического кризиса учителя и врачи вышли на первые мирные митинги. В то время как мировые СМИ выражали всяческую поддержку протестующим, сами они столкнулись с первыми провокациями. Стоило людям объявить о проведении мирного митинга, как за час до назначенного времени на ближайших улицах появлялись молодые ребята с закутанными в тряпье лицами. В считанные минуты провокаторы разбирали тротуарную плитку, перекрывали дороги баррикадами и горящими покрышками, не забывая снимать происходящее на видео. Полиция, армия и силы быстрого реагирования (СБР — местный спецназ), конечно же, реагировали на эти выходки и разгоняли провокаторов, однако ни о каких мирных протестах на этих улицах после такого не могло быть и речи.

Что за «третья сила» жаждет расколоть Судан на части?

Данный сценарий повторялся вновь и вновь, провокаторы узнавали время и место мирных митингов, появлялись на ближайших улицах незадолго до митингующих и устраивали откровенные беспорядки, не забывая при этом кидаться камнями в правоохранителей, а также в обычные машины и витрины ближайших магазинов. О том, что в столице Судана орудуют провокаторы, западные СМИ молчали. Зато они взахлеб рассказывали о том, что полиция и армия разгоняет мирных протестующих, «подкрепляя» свои слова теми самыми видео, что снимали для них провокаторы.

Не малую роль в распространении этих роликов сыграла местная партия коммунистов. Именно через их аккаунты в соцсетях вбрасывались видео с разгонами якобы мирных протестантов. Уже тогда было понятно, что некая третья сила пытается дестабилизировать обстановку в многострадальной республике, преследуя свои явно не добрые для обычных суданцев цели.

Признание проблем и зарубежные «лидеры» оппозиции

Экс-президент Судана Омар Аль-Башир в своих выступлениях не раз признавал справедливость протестов и наличие серьезных проблем в республике. Он призывал людей к мирному диалогу, готов был пойти на сотрудничество с оппозиционными партиями, чтобы вместе найти выход из сложившейся ситуации, но было уже поздно: протестные настроения возглавили те, кто не первый год жили за рубежом.

Что за «третья сила» жаждет расколоть Судан на части?

Так, например, один из членов главной оппозиционной партии «Силы декларации свободы и перемен» (СДСП) Али Махмуд Хасанейн долгое время проживал в Лондоне. Из Ассоциации суданских профессионалов (АСП) сразу несколько человек напрямую связаны с другими странами. Мохаммед Юсиф, преподаватель кафедры социологии в Хартумском университете, получил докторскую степень в Великобритании и в апреле, после свержения Башира, от имени АСП отказался обсуждать с переходным военным советом (ПВС) формирование нового гражданского правительства. Еще один член АСП, секретарь Союза писателей Судана Мохаммед аль-Асбат с 2015 года живет в Париже. Председатель партии «Суданский конгресс» Омар Юсуф аль-Дейгир открыто сотрудничает с неправительственными организациями Великобритании (Westminster Foundation For Democracy) и США (Conflict Dynamics International).

Начиная с декабря 2018 года эти люди в соцсетях активно призывали протестующих к сотрудничеству со странами Запада. Их идеи поддержало немалое количество суданских оппозиционеров, например, член Юнионистского оппозиционного альянса Мергани Ибн Ауф. А глава Национального фронта перемен Али Махмуд Хассанейн, проживший десять лет в таких странах как Египет, Германия и США, вернувшись в Судан в апреле 2019 года, и вовсе открыто высказывался за разделение республики на шесть самостоятельных регионов.

Отставка правительства и свержение Башира

В начале марта аль-Башир отправил в отставку правительство Судана.

«В ближайшие дни будет собрано новое правительство, с которым мы будем искать выход из сложившейся ситуации», — заявил он.

Что за «третья сила» жаждет расколоть Судан на части?

Суданцы приняли новость с надеждой, на некоторое время в Хартуме прекратились даже провокации, однако это было всего лишь затишье перед бурей.

Башир собрал новое правительство, но люди были недовольны — на места прошлых коррупционеров пришли их друзья, такие же не заинтересованные в благополучии собственного народа чиновники. Итогом стал митинг 6 апреля возле Генерального штаба военных сил, собравший огромное количество недовольных режимом людей. Попытки полиции и СБР разогнать митингующих провалились, на защиту вышедших на мирный митинг людей встали солдаты армии, базировавшиеся на территории Генштаба.

Утром 11 апреля армия Судана захватила здания центрального телевидения и дворец президента, через несколько часов министр обороны Авад бен-Ауф сообщил о свержении Башира и формировании переходного военного совета. Народ ликовал. Но ликование продлилось недолго — очнулись диктующие свою волю с Запада оппозиционеры, которые призвали народ продолжать митинги до тех пор, пока бен-Ауф не уйдет в отставку, а ПВС не отдаст власть гражданскому правительству.

Что за «третья сила» жаждет расколоть Судан на части?

12 апреля Авад бен-Ауф ушел в отставку, вместо него ПВС возглавил аль-Бурхан, который пообещал организовать переговоры с оппозицией и отметил, что «главная задача армии — сохранять безопасность в Судане, чем она и занимается».

«Нам не нужна власть, мы готовы сесть за стол переговоров с оппозицией, чтобы они сами сформировали временное гражданское правительство. Мы открыты к сотрудничеству и сами хотим, чтобы в ближайшее время в нашей республике появилась новая законная власть», — сказал аль-Бурхан.

Но мирный митинг возле Генштаба не прекратился, люди уже не верили словам и объявили, что разойдутся только тогда, когда временное гражданское правительство действительно будет сформировано.

Затягивание переговоров и новые провокации

Увы, встречи представителей оппозиционных партий и ПВС так и не привели к какому-то результату. Виной тому — жажда власти среди самих лидеров оппозиции. Каждый раз совещания заканчивались ничем: каждая партия считала, что только их представители должны быть у власти, варианты, предлагаемые ПВС, оппозиция просто отвергала. Так и буксовали на одном месте больше месяца, не сумев договориться друг с другом и попутно обвиняя во всех своих бедах ПВС.

Что за «третья сила» жаждет расколоть Судан на части?

А на мирных митингующих у Генштаба тем временем со всех сторон велось давление пропагандой. Лидеры разных партий по очереди приходили на митинг с выступлениями, и каждый уверял, что только их партия права и честна, а все остальные — враги. Итогом такого агрессивного прессинга стало полное незнание ситуации со стороны митингующих. Люди просто не понимали, кого слушать, не понимали, кто возглавляет оппозицию и какие решения по выводу страны из кризиса предлагает. Не понимали ситуацию и силовики: СБР, мухабарат, полиция — все они заняли нейтральную позицию, мирный митинг больше не пытались разгонять, все замерли в ожидании нового правительства.

Затишье длилось недолго, вскоре в столице вновь начали вспыхивать покрышки. Несмотря на то, что люди на мирном митинге призывали остальных суданцев к миру, кто-то продолжал выводить провокаторов на улицы, чтобы сеять хаос и писать о беспорядках. Вечером 8 мая и вовсе случилось непредвиденное: сразу в нескольких районах Хартума дороги были перекрыты баррикадами из камней и горящих покрышек. Возводили эти баррикады дети. Причем действовала ребятня очень слаженно, быстро, заранее заготавливая кучки камней поменьше. Там, где разбирать баррикады приезжали солдаты армии, дети просто разбегались, а на тех улицах, где на предотвращение беспорядков прибывали полицейские, в них летели камни. Было ясно — детей вывели не просто так, да еще и снабдили их конкретными установками на провокации полицейских.

Что за «третья сила» жаждет расколоть Судан на части?

«Башир пришел к власти в очень трудное для Судана время. Тем не менее он в течение 20 лет удерживал страну от распада и только в последние десять лет его режим стал давать сбой, что привело массовому недовольству народа.

Сейчас ситуация сложилась ничуть не лучше. Вместо того, чтобы объединиться и объединить наш народ, наши партии затеяли вражду друг с другом. И все это время на арене действует некая третья сила, некто, кто выводит на улицы провокаторов, делает лживые вбросы в западных и местных СМИ. Мы не знаем, кто стоит за этим. Это может быть кто угодно: США, Великобритания, Египет, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, кто-то из местных оппозиционеров. Слишком много заинтересованных в расколе и дальнейшем разграблении нашей республики, так что мы сейчас в очень сложной ситуации, когда случиться может что угодно. У нас только одна надежда — появление нормальной временной власти и проведение открытых, честных выборов в ближайшее время», — описал ситуацию независимый политолог Модасир аль-Хасын.

Провокации мирного митинга и ответ от ПВС

Май стал для суданцев самым тяжелым месяцем за последние полгода. Шел Рамадан, месяц, когда мусульмане всего мира весь день соблюдают жесткий пост — никакой еды, воды, сигарет и т. д. Тем не менее мирный митинг у Генштаба продолжался, ПВС вновь и вновь призывали оппозицию к диалогу и определению с составом временного правительства, но вменяемых результатов этих встреч так и не было.

А между тем, кому-то этот шаткий мир не давал покоя, у Генштаба стали появляться послы таких стран, как США, Великобритания, Нидерланды. Все они говорили митингующим, что поддерживают их революцию и готовы помочь, вот только вместо реальной помощи на мирный митинг обрушилась новая волна провокаций. В течение всего месяца с периодичностью в три-четыре дня вокруг мирного митинга появлялись очередные ребята с замотанными лицами, которые перегораживали дороги и мосты в радиусе полутора километров и закидывали камнями приезжающих сотрудников полиции и СБР.

Что за «третья сила» жаждет расколоть Судан на части?

Дважды небольшие вооруженные группы в форме СБР атаковали и сам мирный митинг, оставив после своих набегов десятки убитых и сотни раненых мирных суданцев. И это в то время, когда и ПВС, и сами митингующие открыто призывали к миру и диалогу. Та самая «третья сила» действовала, уже практически не скрываясь. И стоило ПВС запретить дипломатам других стран появляться на митинге, как утром 3 июня перед мирным митингом снова возникли провокаторы. На этот раз группы молодых людей убегали от СБР и полиции не в переулки, а прямо на территорию мирного митинга. Силовикам пришлось разогнать всех. Армия в этот раз вмешиваться не стала.

На этом все не закончилось. Не прошло и часа, как по всей столице вновь появились подростки с покрышками и камнями. Хартум окутали клубы дыма и звуки стрельбы, ПВС пришлось принять непростое и жесткое решение. В течение суток СБР, полиция и армия патрулировали город и разгоняли провокаторов, лишь к вечеру дым от горящих покрышек наконец-то рассеялся, в городе стало относительно спокойно, если не считать постоянно снующие по улицам машины силовиков.

«Нашей задачей было пресечь беспорядки, а не разогнать мирный митинг. Мы сожалеем, что из-за действий провокаторов пострадали люди у Генштаба. Мы продолжим обеспечивать безопасность граждан Судана, также мы прекращаем диалоги с оппозицией, так как они ни к чему не приводят. Не позднее девяти месяцев будут организованы выборы нового гражданского правительства», — заявил в ночь с 3-го на 4 июня глава ПВС аль-Бурхан.

Что за «третья сила» жаждет расколоть Судан на части?

Очевидно, что ПВС устал от постоянных провокаций и грызни партий за власть. Теперь столица находится под полным контролем военных, и за оставшееся время партии должны будут подготовиться к выборам и представить свои планы по выводу Судана из кризиса и дальнейшему развитию республики.

Во избежание новых провокаций в стране временно отключен Интернет, усилены патрули на улицах, приостановлена работа аэропорта и некоторых других госучреждений. В ПВС заявляют, что это временные меры, и в ближайшее время все заработает в прежнем режиме. Остается только надеяться, что и у ПВС, и у партий получится сохранить Судан и вытащить страну из затянувшегося кризиса.

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Автор: Владимир Малянов
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