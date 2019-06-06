Что за «третья сила» жаждет расколоть Судан на части?

Республика Судан пережила множество бед — от затяжных войн с Египтом, начавшихся еще три тысячи лет назад, до англо-египетской экспансии, освободиться от которой у суданцев получилось лишь в 1955 году. Несмотря на многочисленные трудности и недавнюю потерю южной части, Судан держался. Однако сегодня в истории этой страны наступил, пожалуй, самый опасный и сложный период, когда в любой момент может случиться раскол на десятки разрозненных частей и погружение в новую гражданскую войну. Такое развитие событий просто не оставит Республику Судан на карте мира, и «ворота в Африку» падут под натиском других стран.

Справедливые протесты и первые провокации

Новый этап волнений в Судане начался в декабре прошлого года. Именно тогда уставшие от низких зарплат и экономического кризиса учителя и врачи вышли на первые мирные митинги. В то время как мировые СМИ выражали всяческую поддержку протестующим, сами они столкнулись с первыми провокациями. Стоило людям объявить о проведении мирного митинга, как за час до назначенного времени на ближайших улицах появлялись молодые ребята с закутанными в тряпье лицами. В считанные минуты провокаторы разбирали тротуарную плитку, перекрывали дороги баррикадами и горящими покрышками, не забывая снимать происходящее на видео. Полиция, армия и силы быстрого реагирования (СБР — местный спецназ), конечно же, реагировали на эти выходки и разгоняли провокаторов, однако ни о каких мирных протестах на этих улицах после такого не могло быть и речи.

Данный сценарий повторялся вновь и вновь, провокаторы узнавали время и место мирных митингов, появлялись на ближайших улицах незадолго до митингующих и устраивали откровенные беспорядки, не забывая при этом кидаться камнями в правоохранителей, а также в обычные машины и витрины ближайших магазинов. О том, что в столице Судана орудуют провокаторы, западные СМИ молчали. Зато они взахлеб рассказывали о том, что полиция и армия разгоняет мирных протестующих, «подкрепляя» свои слова теми самыми видео, что снимали для них провокаторы.

Не малую роль в распространении этих роликов сыграла местная партия коммунистов. Именно через их аккаунты в соцсетях вбрасывались видео с разгонами якобы мирных протестантов. Уже тогда было понятно, что некая третья сила пытается дестабилизировать обстановку в многострадальной республике, преследуя свои явно не добрые для обычных суданцев цели.

Признание проблем и зарубежные «лидеры» оппозиции

Экс-президент Судана Омар Аль-Башир в своих выступлениях не раз признавал справедливость протестов и наличие серьезных проблем в республике. Он призывал людей к мирному диалогу, готов был пойти на сотрудничество с оппозиционными партиями, чтобы вместе найти выход из сложившейся ситуации, но было уже поздно: протестные настроения возглавили те, кто не первый год жили за рубежом.

Так, например, один из членов главной оппозиционной партии «Силы декларации свободы и перемен» (СДСП) Али Махмуд Хасанейн долгое время проживал в Лондоне. Из Ассоциации суданских профессионалов (АСП) сразу несколько человек напрямую связаны с другими странами. Мохаммед Юсиф, преподаватель кафедры социологии в Хартумском университете, получил докторскую степень в Великобритании и в апреле, после свержения Башира, от имени АСП отказался обсуждать с переходным военным советом (ПВС) формирование нового гражданского правительства. Еще один член АСП, секретарь Союза писателей Судана Мохаммед аль-Асбат с 2015 года живет в Париже. Председатель партии «Суданский конгресс» Омар Юсуф аль-Дейгир открыто сотрудничает с неправительственными организациями Великобритании (Westminster Foundation For Democracy) и США (Conflict Dynamics International).

Начиная с декабря 2018 года эти люди в соцсетях активно призывали протестующих к сотрудничеству со странами Запада. Их идеи поддержало немалое количество суданских оппозиционеров, например, член Юнионистского оппозиционного альянса Мергани Ибн Ауф. А глава Национального фронта перемен Али Махмуд Хассанейн, проживший десять лет в таких странах как Египет, Германия и США, вернувшись в Судан в апреле 2019 года, и вовсе открыто высказывался за разделение республики на шесть самостоятельных регионов.

Отставка правительства и свержение Башира

В начале марта аль-Башир отправил в отставку правительство Судана.

«В ближайшие дни будет собрано новое правительство, с которым мы будем искать выход из сложившейся ситуации», — заявил он.

Суданцы приняли новость с надеждой, на некоторое время в Хартуме прекратились даже провокации, однако это было всего лишь затишье перед бурей.

Башир собрал новое правительство, но люди были недовольны — на места прошлых коррупционеров пришли их друзья, такие же не заинтересованные в благополучии собственного народа чиновники. Итогом стал митинг 6 апреля возле Генерального штаба военных сил, собравший огромное количество недовольных режимом людей. Попытки полиции и СБР разогнать митингующих провалились, на защиту вышедших на мирный митинг людей встали солдаты армии, базировавшиеся на территории Генштаба.

Утром 11 апреля армия Судана захватила здания центрального телевидения и дворец президента, через несколько часов министр обороны Авад бен-Ауф сообщил о свержении Башира и формировании переходного военного совета. Народ ликовал. Но ликование продлилось недолго — очнулись диктующие свою волю с Запада оппозиционеры, которые призвали народ продолжать митинги до тех пор, пока бен-Ауф не уйдет в отставку, а ПВС не отдаст власть гражданскому правительству.

12 апреля Авад бен-Ауф ушел в отставку, вместо него ПВС возглавил аль-Бурхан, который пообещал организовать переговоры с оппозицией и отметил, что «главная задача армии — сохранять безопасность в Судане, чем она и занимается».

«Нам не нужна власть, мы готовы сесть за стол переговоров с оппозицией, чтобы они сами сформировали временное гражданское правительство. Мы открыты к сотрудничеству и сами хотим, чтобы в ближайшее время в нашей республике появилась новая законная власть», — сказал аль-Бурхан.

Но мирный митинг возле Генштаба не прекратился, люди уже не верили словам и объявили, что разойдутся только тогда, когда временное гражданское правительство действительно будет сформировано.

Затягивание переговоров и новые провокации

Увы, встречи представителей оппозиционных партий и ПВС так и не привели к какому-то результату. Виной тому — жажда власти среди самих лидеров оппозиции. Каждый раз совещания заканчивались ничем: каждая партия считала, что только их представители должны быть у власти, варианты, предлагаемые ПВС, оппозиция просто отвергала. Так и буксовали на одном месте больше месяца, не сумев договориться друг с другом и попутно обвиняя во всех своих бедах ПВС.

А на мирных митингующих у Генштаба тем временем со всех сторон велось давление пропагандой. Лидеры разных партий по очереди приходили на митинг с выступлениями, и каждый уверял, что только их партия права и честна, а все остальные — враги. Итогом такого агрессивного прессинга стало полное незнание ситуации со стороны митингующих. Люди просто не понимали, кого слушать, не понимали, кто возглавляет оппозицию и какие решения по выводу страны из кризиса предлагает. Не понимали ситуацию и силовики: СБР, мухабарат, полиция — все они заняли нейтральную позицию, мирный митинг больше не пытались разгонять, все замерли в ожидании нового правительства.

Затишье длилось недолго, вскоре в столице вновь начали вспыхивать покрышки. Несмотря на то, что люди на мирном митинге призывали остальных суданцев к миру, кто-то продолжал выводить провокаторов на улицы, чтобы сеять хаос и писать о беспорядках. Вечером 8 мая и вовсе случилось непредвиденное: сразу в нескольких районах Хартума дороги были перекрыты баррикадами из камней и горящих покрышек. Возводили эти баррикады дети. Причем действовала ребятня очень слаженно, быстро, заранее заготавливая кучки камней поменьше. Там, где разбирать баррикады приезжали солдаты армии, дети просто разбегались, а на тех улицах, где на предотвращение беспорядков прибывали полицейские, в них летели камни. Было ясно — детей вывели не просто так, да еще и снабдили их конкретными установками на провокации полицейских.

«Башир пришел к власти в очень трудное для Судана время. Тем не менее он в течение 20 лет удерживал страну от распада и только в последние десять лет его режим стал давать сбой, что привело массовому недовольству народа. Сейчас ситуация сложилась ничуть не лучше. Вместо того, чтобы объединиться и объединить наш народ, наши партии затеяли вражду друг с другом. И все это время на арене действует некая третья сила, некто, кто выводит на улицы провокаторов, делает лживые вбросы в западных и местных СМИ. Мы не знаем, кто стоит за этим. Это может быть кто угодно: США, Великобритания, Египет, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, кто-то из местных оппозиционеров. Слишком много заинтересованных в расколе и дальнейшем разграблении нашей республики, так что мы сейчас в очень сложной ситуации, когда случиться может что угодно. У нас только одна надежда — появление нормальной временной власти и проведение открытых, честных выборов в ближайшее время», — описал ситуацию независимый политолог Модасир аль-Хасын.

Провокации мирного митинга и ответ от ПВС

Май стал для суданцев самым тяжелым месяцем за последние полгода. Шел Рамадан, месяц, когда мусульмане всего мира весь день соблюдают жесткий пост — никакой еды, воды, сигарет и т. д. Тем не менее мирный митинг у Генштаба продолжался, ПВС вновь и вновь призывали оппозицию к диалогу и определению с составом временного правительства, но вменяемых результатов этих встреч так и не было.

А между тем, кому-то этот шаткий мир не давал покоя, у Генштаба стали появляться послы таких стран, как США, Великобритания, Нидерланды. Все они говорили митингующим, что поддерживают их революцию и готовы помочь, вот только вместо реальной помощи на мирный митинг обрушилась новая волна провокаций. В течение всего месяца с периодичностью в три-четыре дня вокруг мирного митинга появлялись очередные ребята с замотанными лицами, которые перегораживали дороги и мосты в радиусе полутора километров и закидывали камнями приезжающих сотрудников полиции и СБР.

Дважды небольшие вооруженные группы в форме СБР атаковали и сам мирный митинг, оставив после своих набегов десятки убитых и сотни раненых мирных суданцев. И это в то время, когда и ПВС, и сами митингующие открыто призывали к миру и диалогу. Та самая «третья сила» действовала, уже практически не скрываясь. И стоило ПВС запретить дипломатам других стран появляться на митинге, как утром 3 июня перед мирным митингом снова возникли провокаторы. На этот раз группы молодых людей убегали от СБР и полиции не в переулки, а прямо на территорию мирного митинга. Силовикам пришлось разогнать всех. Армия в этот раз вмешиваться не стала.

На этом все не закончилось. Не прошло и часа, как по всей столице вновь появились подростки с покрышками и камнями. Хартум окутали клубы дыма и звуки стрельбы, ПВС пришлось принять непростое и жесткое решение. В течение суток СБР, полиция и армия патрулировали город и разгоняли провокаторов, лишь к вечеру дым от горящих покрышек наконец-то рассеялся, в городе стало относительно спокойно, если не считать постоянно снующие по улицам машины силовиков.

«Нашей задачей было пресечь беспорядки, а не разогнать мирный митинг. Мы сожалеем, что из-за действий провокаторов пострадали люди у Генштаба. Мы продолжим обеспечивать безопасность граждан Судана, также мы прекращаем диалоги с оппозицией, так как они ни к чему не приводят. Не позднее девяти месяцев будут организованы выборы нового гражданского правительства», — заявил в ночь с 3-го на 4 июня глава ПВС аль-Бурхан.

Очевидно, что ПВС устал от постоянных провокаций и грызни партий за власть. Теперь столица находится под полным контролем военных, и за оставшееся время партии должны будут подготовиться к выборам и представить свои планы по выводу Судана из кризиса и дальнейшему развитию республики.

Во избежание новых провокаций в стране временно отключен Интернет, усилены патрули на улицах, приостановлена работа аэропорта и некоторых других госучреждений. В ПВС заявляют, что это временные меры, и в ближайшее время все заработает в прежнем режиме. Остается только надеяться, что и у ПВС, и у партий получится сохранить Судан и вытащить страну из затянувшегося кризиса.