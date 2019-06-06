Протестующие радикалы забросали файерами дом Порошенко

Киев, 6 июня. Националисты устроили митинг возле дома экс-президента Украины Петра Порошенко. Протестующие забросали замок бывшего гаранта файерами, требуя привлечь Порошенко к ответственности.

Около 60 человек собрались в четверг возле дома Порошенко, в толпе виднеются флаги «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ), а из установленных колонок доносятся патриотические песни. Демонстранты жгут около дворца Порошенко шины и закидывают дом зажженными файерами.

Митингующие радикалы требуют немедленно провести расследование о причастности Порошенко к скандалу с миллиардными хищениями в «Укроборонпроме». Как рассказал координатор протестов Владислав Литвинчук, протестующие намерены оставаться у дома Порошенко до тех пор, пока не будет инициировано расследование. Литвинчук возмущен тем, что общественность забыла об участии Порошенко в воровстве государственного имущества в особо крупных размерах.

«За время своего президентства он увеличил свое состояние в 18 раз, об этом все забыли? После выборов прошло совсем немного времени, а уже все как будто забыли, кто такой Порошенко», — заявил Литвинчук в комментарии изданию «Страна».

Организатор акции протестов подчеркнул, что против Порошенко написано уже не одно заявление, однако «госслужащие нечего не делают в этом направлении». Он добавил, что протестующие будут у дома Порошенко «днем и ночью», до тех пор пока не будут предприняты конкретные действия.

Против Порошенко возбуждено сразу несколько уголовный дел, в том числе экс-президента Украины обвиняют в госизмене. Кроме того, возбуждено дело по факту легализации Порошенко преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода «Кузня на Рыбальском». Также Государственное бюро расследований зарегистрировало еще одно заявление против Порошенко об отмывании средств и легализации доходов при завладении экс-президентом телеканалом «Прямой».

Ранее журналисты Bihus.info рассказали, что раскрыли новую схему хищений с «Укроборонпрома». Отметим также, что в материале расследований фигурирует сын бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорь Гладковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.