Глава Роскомнадзора заявил, что Tinder готов сотрудничать со спецслужбами

Москва, 6 июня. Популярное приложение знакомств Tinder готово предоставлять данные российским спецслужбам. Соответствующее заявление сделал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

В интервью телеканалу НТВ он рассказал о недавней ситуации и отметил, что на запрос о предоставлении данных в компании ответили положительно и передали всю необходимую спецслужбам информацию.

«Недавняя ситуация с Tinder показала, что у компании запросили данные, они предоставили, и сказали, что будут искать способ в случае возникновения преступлений искать возможность предоставить ту информацию, которая нужна спецслужбам», — сообщил Жаров.

По его словам, существует весомая разница между уровнями взаимодействия Роскомнадзора с иностранными компаниями.

«Когда для компании первичным является бизнес, а не политическая деятельность, то, конечно, диалог возникает, а когда это политическая деятельность и борьба, ну, тогда это борьба», — отметил глава Роскомнадзора.

Он также пояснил, что компания «Яндекс» готова к налаживаю диалога, хотя отказалась предоставлять ключи шифрования. По мнению главы Роскомнадзора, «точка взаимодействия находится в контексте национальной безопасности», то есть если компания понимает, что вопрос касается жизни многих людей, то она сделает все возможное для предоставления необходимой информации спецслужбам без передачи ключей шифрования и вскрытия переписок пользователей.

Жаров подчеркнул, что ФСБ, МВД и СК действуют по решению суда, которое имеет отношение к конкретным преступникам и злоумышленникам. Он обратился к «диванным аналитикам» с просьбой не переживать по поводу возможного обнародования их личной переписки — она никому не интересна.