Захарова сравнила российские и западные законы о цензуре в Сети

Санкт-Петербург, 6 июня. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила российские и западные законы о цензуре в Интернете, передает корреспондент Федерального агентства новостей с Петербургского международного экономического форума.

Захарова принимает участие в мероприятиях ПМЭФ-2019. Во время дискуссии на тему цензуры в Сети она рассказала о том, как Россия была вынуждена последовать мировой практике законодательного регулирования в Интернете. По ее мнению, эксперты неправильно спрогнозировали тенденции в развитии Всемирной сети.

«Еще 10–15 лет мир жил в состоянии наступающей глобализации, было ощущение торжества глобализации и неминуемости этих процессов, — вспоминает Захарова. — Но несколько лет назад мы поняли, что все не так: процессы идут в противоположном русле — не из соображений сохранения идентичности, а с точки зрения сегментирования по ряду направлений».

Стену в информационном пространстве между странами и народами представитель МИД РФ сравнила с той стеной, что мечтает возвести американский президент Дональд Трамп между США и Мексикой.

«Эти процессы камуфлируются в разных частях света и объясняются различными причинами, в том числе необходимостью противодействия фейкам, — заметила она. — Речь идет о контроле над информационным пространством, которое начало жить своей жизнью».

Россия — не пионер и, тем более, не инициатор законопроектов о цензуре в Интернете, пояснила Захарова.

«Мы лишь констатировали это изменение, -отметила она. — Мы пытались делать что-то для его предотвращения: у нас были практические шаги с призывами с международных площадок, через профильные структуры — объединить усилия, найти общие ответы на общие вызовы. От попытки обсуждения европейские страны перешли к проработке суровых законопроектов, и они не сравнимы с российскими».

В дискуссии о цензуре в Интернете на площадке ПМЭФ также участвуют представители законодательной власти РФ и другие медиа-эксперты.