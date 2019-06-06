Ученые научились понимать «младенческий язык» с помощью искусственного интеллекта

Вашингтон, 6 июня. Ученые создали искусственный интеллект, который способен понимать «младенческий язык». Этим исследованием занимались математики из университета северного Иллинойса в Де-Калбе (США).

Один из авторов работы Личуань Лю отметил, что ученые ставили перед собой цель максимально улучшить здоровье детей, а также облегчить жизнь их родителям. Специалисты предположили, что крики младенцев отличаются по звучанию, а значит, могут нести конкретную информацию. Для перевода «младенческого языка» эксперты решили использовать искусственный интеллект.

Ученые сделали несколько сотен аудиозаписей детского крика в одном из роддомов штата Иллинойс. Из полученных данных они выделили 10 сигналов, которые свидетельствуют о конкретной потребности малыша — чтобы его покормили, сменили подгузник, положили спать и другие попытки привлечь внимание взрослых.

Уточняется, что систему машинного обучения можно использовать, не подстраивая ее под каждого индивидуального ребенка.

На данный момент американские математики хотят проверить работу созданной программы на более широком наборе детей. Ученые также планируют сравнить, есть ли различия в «младенческом языке» между представителями разных этнических групп. Специалисты намерены использовать более продвинутые версии искусственного интеллекта для анализа записей детских криков и расширенной «расшифровки» этих этих звуков.