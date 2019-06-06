Ющенко отреагировал на обвинения в растрате госимущества

Киев, 6 июня. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении бывшего президента страны Виктора Ющенко, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Ющенко назвал обвинение ведомства безосновательными.

Ющенко обвиняют в растрате государственного имущества на 540 миллионов гривен (20 миллионов долларов), сообщила представитель генпрокурора. По ее словам, Ющенко, злоупотребляя своим служебным положением, завладел государственным имуществом. Речь идет о комплексе зданий и сооружений урочища «Межигорье» и домом в селе Новые Петровцы, земельными участками, на которых он расположен, уточнили в ведомстве.

Сарган заявила «Украинской правде», что обвинение третьему президенту Украины предъявлено в рамках уголовного производства, начатого еще четыре года назад.

Ющенко назвал обвинение в свой адрес безосновательными. Он написал в Facebook, что готов доказать это в суде.