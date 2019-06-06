«Перекресток» будет продавать товары в кредит

Санкт-Петербург, 6 июня. Сеть супермаркетов «Перекресток» запустит цифровую карту рассрочки для покупателей, которая позволит покупать товары в кредит. Соответствующее соглашение подписали ритейлер X5 Retail Group и «БКС Банк» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как сообщил председатель правления «БКС Банка» Дмитрий Пешнев-Подольский, оформить цифровую карту можно будет во всех супермаркетах сети при наличии удостоверения личности по кредитному одобрению. Карту будут оформлять на месте в течение трех минут, сообщает URA.RU.

Специалист отметил, что опыт банка по созданию банковских продуктов позволит «бесшовно встроить новый сервис рассрочки в экосистему «Перекрестка». С помощью внедрения технологии X5 рассчитывает расширить выбор инструментов для оплаты.

«В целом карта рассрочки – это рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом», — приводит слова главного финансового директора Х5 Retail Group Светланы Демяшкевич «ФедералПресс».

Карта будет работать только для бесконтактной оплаты в магазине «Перекресток» и не будет действовать в других магазинах. Кроме того, глава X5 Retail Group Игорь Шехтерман сообщил, что ритейлер не будет развивать свои гипермаркеты, а начнет их трансформировать.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объяснила высокую закредитованность россиян. По словам главы российского регулятора, это следствие низкого уровня жизни граждан.