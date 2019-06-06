Ямпольская рассказала о спасении россиян от штрафов за «лишние» билетики

Россиян не будут штрафовать за «лишние» билетики. Об этом в ходе Уральского культурного форума в Екатеринбурге сообщила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы выходим, наконец, на второе, а следом, значит, и на третье чтение так называемого законопроекта «о борьбе с билетной мафией». Сейчас это фактически новый документ, по сравнению с тем, что нам внесло правительство осенью», — заявила Ямпольская.

По словам парламентария, работа над поправками велась на протяжении нескольких месяцев.

«Что касается каждого — я могу сказать, что мы спасли обладателей «лишних» билетиков. В изначальном варианте за любую продажу билета с рук, если ты не уполномоченное лицо, предполагался штраф до 300 тысяч рублей», — рассказала депутат.

В частности, документ разрешал торговать билетами только учреждениям культуры, а также уполномоченным ими лицам и организациям, напомнила Ямпольская. По ее словам, поправками в законопроект будет также внесено такое понятие, как «невозвратные билеты».

«Билеты, которые театр реализует по льготным ценам пенсионерам, студентам, можно будет сделать невозвратными. Потому что именно такие билеты, к сожалению, пачками попадают к перекупщикам», — добавила депутат.

В законопроекте будет также ясно прописано, в какие сроки и за какую сумму можно сдать билет, «по аналогии с правилами возврата железнодорожных или авиабилетов», обратила внимание глава думского комитета по культуре.

«Возврат — это главный бич популярных театров. Все, что не удалось реализовать, перекупщики зачастую сдают в кассу за час до начала спектакля», — уточнила Ямпольская.

По ее словам, закон может быть принят до конца весенней сессии.

«Это тоже та история, которую нам нужно довести до третьего чтения до окончания весенней сессии. И я очень надеюсь, что к 1 сентября, началу нового театрального сезона, этот закон вступит в силу».

Напомним, законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2018 года и принят в первом чтении в январе 2019 года.