Стало известно, до какой суммы увеличится размер материнского капитала в России

Санкт-Петербург, 6 июня. В России проиндексируют материнский капитал, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, с 1 января 2020 года размер материнского капитала вырастет на 17 тыс. и составит почти 470 тысяч рублей. Топилин подчеркнул, что это решение согласовано и средства на это предусмотрены в бюджете.

Ранее об увеличении маткапитала до 470 тыс. рублей заявляла аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. Кроме того, она не исключила, что в 2021 году он вырастет до 489 тыс. рублей.

Как отмечает Федерал Пресс, на сегодняшний день размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей. Эти средства россиянам могут разрешить тратить на покупку автомобилей. Законопроект об этом уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Согласно документу, речь идет о машине не дороже миллиона рублей. Еще одним условием является мощность двигателя не более 125 лошадиных сил.