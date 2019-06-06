Путин оценил возможность снятия ограничений против РФ со стороны Италии

Санкт-Петербург, 6 июня. Россия не ожидает смягчения ограничений в отношении РФ со стороны Италии, так как Рим является дисциплинированным членом ЕС. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава российского государства подчеркнул, что Италия является дисциплинированным участником ЕС и НАТО, поэтому «никаких изменений для того, чтобы Италия самостоятельно приняла какие-то решения», речи идти не может.

«[Для подобных решений] должна быть совсем другая ситуация — и другая мировая политика, и другая национальная политика многих стран, в том числе, Италии. Но мир сегодня к такому уровню суверенитета пока не готов, я думаю, что и отдельные страны Европы тоже не готовы», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо заявил, что итальянское правительство будет добиваться пересмотра санкционного режима в отношении России. По его словам, итальянские компании несут колоссальные финансовые потери из-за антироссийских санкций.

Также глава российского государства прокомментировал заявления о якобы «угрозе» России в отношении Испании. Он отметил, что позиции двух стран по большинству ключевых вопросов совпадают.