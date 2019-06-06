В МИД РФ прокомментировали слова Помпео о расколе венесуэльской оппозиции

Москва, 6 июня. Глава департамента Латинской Америки МИД РФ Александр Щетинин заявил, что США «заигрались в политическую борьбу» в Венесуэле.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтону трудно обеспечивать единство венесуэльской оппозиции, так как большая часть из ее представителей хотят занять пост президента Венесуэлы. По его словам, более 40 венесуэльских оппозиционеров готовы сменить Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы.

По словам Щетинина, высказывание Помпео свидетельствует о том, что США заигрались в политическую борьбу в Венесуэле.

«Заигрались в политическую борьбу и выяснилось, что там 40 кандидатов», — пояснил Щетинин.

Дипломат также добавил, что сотрудничество Москвы и Каракаса направлено на стабилизацию ситуации в Венесуэле. По его словам, необходимо не допустить вакуума власти и искусственного создания двоевластия в Венесуэле. Щетинин подчеркнул, что главными являются интересы народа Венесуэлы, однако представители венесуэльской оппозиции под руководством США делают упор на политическое противостояние, а не на развитии государства.

Напомним, в январе 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя «временным главой государства». США и несколько европейских стран заявили о признании Гуайдо, а также призвали Каракас провести внеочередные выборы президента. Россия, Китай, Турция и ряд других государств поддержали законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Позднее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США рассматривают военную интервенцию в Венесуэлу в качестве «одного из вариантов урегулирования кризиса в республике».