Москва, 6 июня. Президент РФ Владимир Путин пригласил на татами британскую журналистку из Bloomberg Розалинд Мэтисон, которая увлекается тайским боксом. Во время встречи российского лидера с руководителями крупнейших информагентств она призналась, что не осмелилась бы выйти на ринг против Путина.

В ответ президент РФ заявил, что никогда не занимался боксом, но «готов поработать» с Мэтисон на татами. Правда, в этом случае у него будет конкурентное преимущество.

Отметим, что Путин является мастером спорта по самбо и дзюдо. В 1976 году он стал чемпионом Ленинграда по дзюдо, а позже — призером розыгрыша Кубка СССР. С тех пор российский президент внимательно следит за соревнованиями по этому виду единоборств.

В июле прошлого года он пожелал участникам проходящего в РФ чемпионата Европы по дзюдо красивых побед красивых побед. Он выразил уверенность, что проведение подобных мероприятий будет способствовать распространению идеалов восточных боевых искусств и сближению стран.

Путин также отметил важную миссию Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии. Российский лидер добавил, что сегодня турнир является одним из основных спортивных мероприятий международного уровня и помогает повысить физические навыки полицейских, военных и спасателей.

Примечательно, что спортивные интересы президента не ограничиваются одним лишь дзюдо. В 2011 году он освоил коньки и начал играть в хоккей. Политик даже сыграл матч вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.