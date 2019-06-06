Путин назначил врио главы Астраханской области из кадрового управленческого резерва госслужбы

Москва, 6 июня. Врио главы Астраханской области Игорь Бабушкин был назначен Владимиром Путиным из кадрового управленческого резерва госслужбы. Новый глава региона входит в третий поток «школы губернаторов» ВШГУ.

5 июня глава государства отправил в отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Политик занимал этот пост с 2018 года, в президентском указе отмечается, что Морозов ушел по собственному желанию.

В этот же день состоялась рабочая встреча Владимира Путина и нового главы региона Игоря Бабушкина. По данным источника, Бабушкин входит в третий поток слушателей «школы губернаторов» Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

«Президент назначает врио глав регионов из числа выпускников и слушателей программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы», — сказал собеседника агентства ТАСС.

Подготовка кадрового резерва государственной службы началась летом 2017 года. Программа включает курсы, разработанные на базе программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и ВШЭ.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин приехал в Петербург в первый день открытия международного экономического форума. На полях ПМЭФ он заявил, что российская экономика пеодолела трудности, вызванные рядом факторов, в том числе санкционной политикой иностранных государств.