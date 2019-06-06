Лавров уверен, что РФ и ЦАР найдут дополнительные сферы сотрудничества

Санкт-Петербург, 6 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что Россия и ЦАР смогут найти дополнительные сферы торгового и экономического сотрудничества. С таким заявлением выступил российский министр на встрече с министром иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Лавров на встрече поблагодарил Байпо-Темон за согласие принять участие в ПМЭФ, говорится в сообщении дипломатического ведомства.

«Уверен, что мы сможем в том числе благодаря Вашему участию найти дополнительные сферы торгового и экономического сотрудничества», — сказал глава российского дипведомства.

Он также напомнил, что у России и ЦАР «очень давняя, добрая история дружеских отношений», которая помогает Москве и Банги сотрудничать с пользой для развития страны и нормализации обстановки в республике.