Путин назвал бредом слухи об угрозе Испании со стороны России

Москва, 6 июня. Президент России Владимир Путин назвал бредом слухи об угрозе Испании со стороны РФ.

На встрече с главредами мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума Путин ответил исполняющему обязанности министра иностранных дел Испании Жозепу Боррелю, который заявил, что со стороны России якобы есть угроза для Испании.

«Это просто бред какой-то очередной — какая-то угроза со стороны России в отношении Испании, которая находится на другой стороне европейского континента», — заметил российский лидер.

Путин посоветовал испанскому министру «заняться делом» и подумать о том, как выстраивать отношения на благо жителей России и Испании.

Глава России также подчеркнул, что россияне любят Испанию и желают ей всего самого доброго и процветания. Путин добавил, что позиции стран по многим вопросам совпадают.

«У меня очень добрые отношения и с бывшим королем Хуаном Карлосом I, и с действующим», — заметил президент России.

Путин также добавил, что не знает, почему иностранный министр высказал мнение, что Россия — «старый враг» Испании.

«Министр, наверное, чувствует себя больше не министром, а политическим деятелем и хочет такими способами, такими высказываниями затвердить себя в этом качестве, — предположил российский лидер. — Ну, ничего страшного, он ведь недавно министром, наверное, работает. Пройдут годы, и он будет делать более взвешенные заявления».

Ранее Путин объяснил позицию России в вопросе продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.