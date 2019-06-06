МИД РФ выступил против иностранного вмешательства в дела Судана

Москва, 6 июня. Москва поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта в Судане и выступает против любого иностранного вмешательства в дела этой страны, заявил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Северной Африки Михаил Богданов.

По словам Богданова, Россия поддерживает контакты со всеми общественно-политическими силами, в том числе с военным советом и общественно-политическими силами, оппозицией.

«Конечно, ситуация довольно сложная, мы за то, чтобы все вопросы решались на базе национального диалога, выработки консенсусных решений по поводу переходного периода, который должен завершиться выборами», — заявил Богданов.

Замминистра подчеркнул, что главной целью является проведение выборов в Судане. Для этого требуется «наведение порядка, борьба с экстремиста и провокаторами, которые не хотят стабилизации обстановки».

«Так что пока такая ситуация, но мы против того, чтобы было вмешательство внешнее, чтобы (что-то) навязывалось суданцам», — подытожил Богданов.

В Судане 11 апреля произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму. Военные заявили о взятии власти в стране на два года и о начале переходного периода.

МИД РФ призвала Хартум разрешить кризисную ситуацию мирным путем. Москва также приветствовала решение переходного военного совета Судана создать технократическое правительство и провести выборы в 2020 году.