Силуанов: Россия создает благоприятный климат для инвесторов. ФАН-ТВ

В торжественном открытии ПМЭФ-2019 приняли участие генеральный директор ООН Антониу Гуттериш, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, президент республики Молдова Иван Додон, первый заместитель председателя правительства России, министр финансов Антон Силуанов. В частности, министр финансов отметил, что сегодня, во времена санкций и ограничений, Россия создает условия для развития бизнеса и выстраивает благоприятные отношения с инвесторами.

«Мы начинаем выстраивать отношения, которые основываются на наших силах. Привлекаем те страны, которые сегодня готовы с нами работать, в первую очередь это Евразийский экономический союз. Расширяем сферу торговли, делаем более благоприятными условия для торговли, для расчетов, для развития бизнеса. Кто-то ограничивает, вводит санкции, а мы наоборот открываемся и реализуем наши собственные условия для развития бизнеса», — подчеркнул Антон Силуанов.