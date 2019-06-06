Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Путин осудил пересмотр итогов Второй мировой войны и героизацию нацизма

1 503
0 Оставить комментарий

Путин осудил пересмотр итогов Второй мировой войны и героизацию нацизма

Санкт-Петербург, 6 июня. Президент России Владимир Путин осудил снос памятников и героизацию нацизма в странах Восточной Европы.

«Пересмотр итогов Второй мировой войны, героизация нацизма в странах Восточной Европы, снос памятников — это безобразие, это мерзко», — сказал Путин на ПМЭФ-2019.

Напомним, 2 июня около 13.40 неонацисты завалили памятник Жукову в Харькове Это произошло перед съездом партии мэра города Геннадия Кернеса «Доверяй делам». Ранее глава общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук заявил, что снос бюста свидетельствует о безнаказанности национал-радикалов. По его мнению, их действия направлены на уничтожение общей для украинцев и русских истории и памяти о Великой Победе. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, очевидно, это была проверка украинского общества и новых властей «на иммунитет к вирусу национализма». Она также подчеркнула, что Москва призывает Киев найти и наказать виновных в сносе памятника.

infox - new
Автор: Ксения Пудовкина
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров