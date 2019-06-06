Путин осудил пересмотр итогов Второй мировой войны и героизацию нацизма

Санкт-Петербург, 6 июня. Президент России Владимир Путин осудил снос памятников и героизацию нацизма в странах Восточной Европы.

«Пересмотр итогов Второй мировой войны, героизация нацизма в странах Восточной Европы, снос памятников — это безобразие, это мерзко», — сказал Путин на ПМЭФ-2019.

Напомним, 2 июня около 13.40 неонацисты завалили памятник Жукову в Харькове Это произошло перед съездом партии мэра города Геннадия Кернеса «Доверяй делам». Ранее глава общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук заявил, что снос бюста свидетельствует о безнаказанности национал-радикалов. По его мнению, их действия направлены на уничтожение общей для украинцев и русских истории и памяти о Великой Победе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, очевидно, это была проверка украинского общества и новых властей «на иммунитет к вирусу национализма». Она также подчеркнула, что Москва призывает Киев найти и наказать виновных в сносе памятника.