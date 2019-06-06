Путин объяснил, почему его не пригласили на 75-летие высадки в Нормандии

Санкт-Петербург, 6 июня. Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему не получил приглашение на торжественные мероприятия в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии.

«Ну а почему меня должны везде приглашать? Я свадебный генерал что ли? Ну, если вам хочется конспирологии, можно предположить, что западным лидерам захотелось пошушукаться», — пошутил Путин в ходе встречи с руководителями крупнейших мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Торжественные мероприятия в честь 75-летия открытия второго фронта во Второй мировой войне проходят в четверг в британском городе Портсмут. Участие в мероприятиях приняли лидеры 15 стран, в том числе президент США Дональд Трамп, премьер-министры Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и другие. Кроме того, церемонию посетила королева Великобритании Елизавета II.

На торжественные мероприятия по случаю 75-летней годовщины высадки в Нормандии приглашены 300 ветеранов Второй мировой войны. В рамках торжественной части пройдет воздушный парад с участием 24 новых и старых самолетов.

Пять лет назад, когда отмечалось 70-летие этой операции, президент РФ Владимир Путин приезжал во Францию для участия в торжественных мероприятиях. Тогда российский лидер провел две беседы с 44-м президентом США Бараком Обамой.

Федеральное агентство новостей напомнило, какие страны участвовали в операции, какое значение высадка в Нормандии имела для Второй мировой войны, а также какие потери понесли стороны.