Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский готов к диалогу по Донбассу, однако он будет подвергаться жесткой критике от «партии войны». Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Начало капитуляции

Заявления киевского представителя в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы являются началом капитуляции Киева. Такое мнение высказала глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам, депутат от фракции «Самопомощь» Анна Гопко.

Ранее Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады Донбасса, а также призвал документально прописать запрет на «стрельбу в ответ» в регионе.

«Озвученные Кучмой пункты «дорожной карты Зеленского» на минских переговорах является не чем иным, как началом капитуляции Украины», — заявила Гопко.

По ее словам, «безопасность и суверенитет Украины не может быть предметом торговли». «Если президент Зеленский публично не дезавуирует заявления Кучмы, это означает, что он стал на путь предательства национальных интересов», — добавила она.

Зеленский готов к переговорам

Как отметил Евгений Валяев, партия «Самопомощь» перед финальным этапом предвыборной кампании имеет весьма скромный рейтинг. Для прохода в Раду им нужно как можно скорее поправить дела с электоральной популярностью. Происходит это, в первую очередь, за счет резких заявлений, направленных на критику других политических сил.

Эксперт напомнил, что вокруг скандала в связи с гибелью по вине полицейских пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области депутат Рады от фракции «Самопомощь» Елена Сотник призывала выйти на акции протеста. Теперь с критикой на высказывания Леонида Кучмы обрушилась депутат от фракции «Самопомощь» Анна Гопко. Партия старается работать с электоратом западных украинских областей, которые разочаровались в Петре Порошенко, но не воспринимают Владимира Зеленского. В любом случае, «Самопомощи» будет сложно бороться с новой политической силой Святослава Вакарчука, уверен политолог.

«Сами же слова Леонида Кучмы показывают, что Зеленский готов к переговорам и компромиссу по донбасскому направлению, хотя в этом случае ему не удастся избежать жесткой критики, которая будет идти от «партии войны». На рейтинги партии Зеленского перед выборами эта ситуация никак не повлияет. Если даже какой-то западный электорат от партии новоизбранного президента и отвернется, то к нему повернется восточный электорат. Зеленский останется при своих пунктах, которые позволят ему закрепить власть и в Верховной раде Украины. После этого у Зеленского появится больше возможностей проводить свою политику в стране», — пояснил Евгений Валяев.

Эксперт отметил, что активно критиковать Владимира Зеленского будет партия Петра Порошенко (БПП), которая, судя по опросам, пока и проходит в Раду, но делает это уже далеко не так уверенно, как четыре года назад. Другая фракция «партии войны» в лице «Народного Фронта» уже начала обвинять Зеленского в предательстве национальных интересов. Подобная популистская риторика сохранится вплоть до дня голосования, заключил Евгений Валяев.

Напомним, бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского объяснений в связи с заявлениями о возможном снятии блокады с Донбасса.