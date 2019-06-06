Исполнитель роли Джека Восьмеркина умер в 59 лет

Москва, 6 июня. Актер Александр Кузнецов, исполнивший роли в фильмах «Джек Восьмеркин — американец» и «Парад планет» скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщил народный артист Эммануил Виторган.

Трагической новостью он поделился на своей странице в Facebook.

«Сегодня… В 9 утра… Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами. Ты так боролся за жизнь», — написал он.

Известно, что Кузнецов страдал от онкологического заболевания. Врачи диагностировали у актера рак простаты. В течение пяти лет он пытался бороться с болезнью в США.

Кузнецов исполнил роли более чем в семи десятках фильмов и сериалах. Кроме того, он преподавал в школе-студии МХАТ, а также был основателем Московскую международную киношколу «Кузница Кино и Телевидения».

Принимал участие и в съемках в Штатах. Там, в частности, он сыграл в фильмах «Разрушитель», «Миротворец», сериалах «Беверли-Хиллз, 90210», «Полиция Нью-Йорка» и «Санта-Барбара».