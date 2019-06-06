Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Россия не обсуждает с США и Израилем никаких сделок по Сирии

53
0 Оставить комментарий

Россия не обсуждает с США и Израилем никаких сделок по СирииСанкт-Петербург, 6 июня. Россия никаких сделок с США и Израилем не обсуждает, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Ни о какой сделке речи не идет», — заявил российский дипломат, добавив, что «это спекуляция».

Вершинин подчеркнул, что Москва работает в интересах того, «чтобы получить стабильность и урегулирование в Сирии». По его словам, суверенитет и независимость САР, как и других стран на Ближнем Востоке, является для России приоритетом.

Напомним,  вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. После того, как в стране в конце 2017 года объявили о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России), власти республики начали заниматься восстановлением инфраструктуры и возвращение беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Автор: Данила Копп
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров