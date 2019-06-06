Россия не обсуждает с США и Израилем никаких сделок по Сирии

Санкт-Петербург, 6 июня. Россия никаких сделок с США и Израилем не обсуждает, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Ни о какой сделке речи не идет», — заявил российский дипломат, добавив, что «это спекуляция».

Вершинин подчеркнул, что Москва работает в интересах того, «чтобы получить стабильность и урегулирование в Сирии». По его словам, суверенитет и независимость САР, как и других стран на Ближнем Востоке, является для России приоритетом.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. После того, как в стране в конце 2017 года объявили о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России), власти республики начали заниматься восстановлением инфраструктуры и возвращение беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.