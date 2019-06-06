В Пятигорске под видом реконструкции уничтожается гора Горячая

Жители города-курорта Пятигорска третий день не могут поверить своим глазам. На хрупком травертином отроге горы Машук Горячий начались земляные работы. Несколько камазов, экскаваторов, бульдозеров и людей в строительных робах перерыли хрупкую поверхность, образованную в результате длительного стекания сероводородных вод, ради мощения пешеходных дорожек тротуарной плиткой. Несмотря на то, что при въезде на территорию установлен паспорт объекта, который гласит: выполнение работ по благоустройству парка проводится с разрешения муниципального «Управления капитального строительства» города Пятигорска, обсуждений и тем более официальных заявлений на этот счет не было.

Федеральное агентство новостей решило разобраться в ситуации и выяснить, кто дал согласие на уничтожение уникального природного объекта и главной достопримечательности города.

Гора Горячая образовалась задолго до прихода русских на Кавказ (о ней писал еще в XIV веке арабский путешественник Ибн Баттута. — Прим. ФАН), долгие годы по ней стекали минеральные воды с горы Машук, которые, испаряясь, оставляли твердый осадок. На ее вершине, в камне и сланце, образовались бассейны, наполнявшиеся целебной водой источников, которые использовались местными жителями в лечебных целях, а позже эти резервуары пригодились и русским солдатам. По тому же принципу были устроены ванны для отдыхающих курорта. Со временем воды пустили по трубам и процесс горообразования прекратился.

Несколько лет назад местная администрация задалась идеей отреставрировать существующий ландшафт. Был объявлен конкурс на проведение ремонтно-реставрационных работ парков города-курорта. В конце мая текущего года перед жителями и туристами предстал обновленный после реконструкции парк «Цветник». Он включал в себя пешеходные дорожки, уложенные тротуарной плиткой, обустроенный спуск к гроту «Диана», отремонтированную каскадную лестницу от «Китайской беседки».

Однако в первый же день открытия парка прошли обильные осадки, дождевая вода затопила только что открытую зону отдыха. Администрация пообещала добавить еще одну ливневую канализацию и объявила о начале второй очереди реконструкции, которая коснется Нагорного парка горы Горячей.

«Набирает темп вторая очередь благоустройства: подрядчик готовит основание для прогулочных дорожек. Меняться к лучшему Нагорный парк на горе Горячей начал еще в прошлом году. На благоустройство территории было направлено почти 35 миллионов рублей из краевого и местного бюджетов», — сообщает администрация Пятигорска на своем официальном сайте.

Как следует из текста, согласно государственному контракту, работы завершатся к концу августа. На всей территории Нагорного парка (это порядка 14,5 тысяч квадратных метров) планировалось максимально сберечь уникальный ландшафт Пятигорска и старую курортную архитектуру.

«Проектом предусмотрено устройство тротуаров из плитки и прогулочных дорожек из теннисита (мягкое упругое покрытие. — Прим. ФАН), будут здесь и смотровые площадки, и солнечные часы, и новые удобные и стилистически выверенные скамейки, — отмечает пресс-служба администрации.— Стоимость контракта — более 18 миллионов рублей, подрядной организацией выступает ООО «Брик Филд Строй». Работы в парке продлятся до осени, но уже сейчас вполне можно оценить новый имидж этой части пятигорской курортной зоны».

Администрация отмечала, что баланса между старым и новым удалось достичь благодаря экспертам градостроительного совета Пятигорска — ведущим архитекторам и дизайнерам, которые обсуждали все детали и этапы работ, «вплоть до элементов декоративных решеток и нюансов формы фонарей». А дизайн-проект реконструкции в прошлом году победил в одной из номинаций международного архитектурного конкурса «Италия встречает Кавказ».

Однако местные жители ничего не слышали о продолжении работ в парке. Уникальную гору еще во время реконструкции в XIX веке решили не трогать. Уже тогда люди понимали, что любое вмешательство в хрупкое строение Горячей может привести к ее уничтожению. Однако об этом важном моменте почему-то забыли в XXI веке.

«У нас срыли хребет Нарзана, это основная наша гора, из которой миллионы лет вытекал сероводород. Сейчас здесь прорыли пятиметровую дорогу, в паспорте объекта нет информации, для чего, зачем и почему, — поделилась с ФАН местная неравнодушная жительница Кристина. — О работах я узнала позавчера вечером, ночью поднялась, но они не велись. Весь следующий день пыталась дозвониться до администрации, но никто ничего внятного сказать не смог. Сегодня утром я поднялась и увидела едущий бульдозер, но не ушла с дороги, поэтому работы сейчас не ведутся».

Другой местный житель — Павел, также неравнодушный к тому, что происходит в его городе, обнаружил по дороге, пролегающей через гору Горячую от «Китайской беседки» до «Сказок востока» вместо скал траншеи, которые проложили строители к месту, где восстановят беседку «Эммануэль».



«Горячку практически сровняли с землей. Здесь, видимо, будет продолжение парка, скорее всего, все будет выложено этой плиткой. Думаю, если бы наши пятигорские власти заправляли эльбрусским районом, то они бы тропу на Эльбрус выложили плиткой, чтобы восходить было легче. Мне кажется, это перебор, должен же быть какой-то дикий уголок природы, не тронутый, — отметила жительница города Ирина. — А может, сровняем Машук с землей и разведем один большой бардак в городе? И вообще, склон Машук разве можно рушить?»

Жителей также беспокоит и тот факт, что под отрогом аккумулируются минеральные воды города-курорта. Поскольку травертин — очень хрупкий камень, под тяжестью рабочей техники осыпаются внутренние карстовые полости, в которых и аккумулируется вода, а это может сильно повлиять на минеральные воды.

«Именно из-за хрупкости структуры горы, которую выявили еще при освоении кавказских минеральных вод, эти склоны оставили нетронутыми, а благоустроили более крепкую часть, — отметила Кристина. — Моей не самой спортивной 80-летней бабушке с ее разбитым коленом не было сложно ходить по этим тропам, куче поколений детей Пятигорска несложно было там не то что ходить, а носиться ветром по этим скалам! Никаких случаев повреждений у трезвых людей зафиксировано не было. Зачем это все надо было делать?»

ФАН связалось с администрацией Пятигорска и на вопрос, кто согласовал такое варварское обращение с окружающей средой, получило ответ:

«В данный момент все работы остановлены. Сейчас все будет проверяться, никаких работ сейчас нет. Это единственный комментарий, который мы можем сейчас дать», — сказал официальный представитель администрации Пятигорска Кирилл Шапошников.

В свою очередь начальник Кавминводского минерального отдела министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Игорь Левицкий сообщил нашему агентству, что в ведомстве о ситуации знают и будут разбираться.

«Мы сейчас соберем все документы и информацию и изучим все с точки зрения экологии, — отметил собеседник ФАН. — Вчера я ездил и смотрел, какие работы там проводятся: трактором была расширена дорожка, идет благоустройство территории, и разрабатывается пеший маршрут, хотя он и раньше там был. В данный момент мы на связи с коллегами и из других ведомств, скоро соберемся и посмотрим все документы».

О ситуации, происходящей в Пятигорске, также стало известно и председателю комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову. Политик отметил, что в случае поступления обращений от граждан в комитет они будут изучены и при необходимости для рассмотрения данного вопроса будут подключены и другие надзорные органы.