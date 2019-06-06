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Россия

Глава Севастополя оценил предложение провести второй референдум в Крыму

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Глава Севастополя оценил предложение провести второй референдум в Крыму

Санкт-Петербург, 6 июня. Принятое жителями Крыма решение о воссоединении с Россией является неизменным, заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в 2014 году бывший государственный секретарь США Джон Керри предлагал провести повторный референдум в Крыму.

Овсянников в ответ на вопрос журналистов о том, какими бы были итоги референдума в Крыму, если бы голосование проходило сейчас, заявил, «это не обсуждается».

«Это даже не обсуждается. Это видно. Если вы побываете в городе, то вы просто это почувствуете. Чтобы поднимать этот вопрос, надо просто побывать в Севастополе», — сказал глава Севастополя.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам референдума. За возвращение в состав РФ проголосовали 96% жителей полуострова. За пять лет в составе России Крым претерпел колоссальные изменения, которые видны невооруженным глазом. Прежде всего, улучшения касаются транспортной инфраструктуры, социальной сферы и туризма.

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Автор: Софья Куликова
Источник: РИА Новости
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