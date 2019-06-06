Обрушившаяся на «страшную Собчак» Катя Гордон заявила, что ее взломали

Москва, 6 июня. Известная российская журналистка Катя Гордон опровергла сообщения СМИ о том, что она якобы назвала свою коллегу Ксению Собчак «старой и страшной». Она предположила, что ее страницу в соцсетах взломали.

«Друзья! Вы знаете меня, как человека смелого и прямого, но в данном случае ничего подобного я не говорила. Выражаю свои мысли я куда изящнее и интереснее. Это же чистой воды провокация. Выясняем, кто это себе позволил, меняем пароли», — пишет Гордон в Instagram.

Ранее сообщалось, что Собчак, рассуждая о природе человека, разделила людей на «благородных» и «дворняг». К последним она причислила всех, кто льет грязь на своих бывших друзей и знакомых.

Вскоре после этого на страницах СМИ появился «ответ» Гордон. В приписываемой журналистке цитате Собчак призывают принять тот факт, что она — «старая, страшная и не очень удачливая».

Отметим также, что Собчак далеко не в первый раз оказывается в центре скандала из-за резких заявлений или откровений. Так, например, в свое время она поссорилась с балериной Анастасией Волочковой и с певицей Ольгой Бузовой. В частности, она объяснила популярность Бузовой тем, что люди пытаются самоутвердиться, глядя на недалекую девушку. Кроме того, телеведущая обнародовала частный разговор с дизайнером, который просил ее убедить Бузову не носить вещи его бренда.

Впрочем, впоследствии Собчак принесла извинения своей подруге. Она пришла на премьеру ее клипа Бузовой «Водица» и принесла ей цветы в знак примирения.