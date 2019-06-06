Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин рассказал, что РФ предлагала США договориться о поведении в Интернете

47
0 Оставить комментарий

Путин рассказал, что РФ предлагала США договориться о поведении в Интернете

Санкт-Петербург, 6 июня. Россия предлагала США вместе разработать правила и договориться об использовании современных коммуникационных ресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин на полях ПМЭФ.

«Я уже говорил об этом неоднократно, в последние месяцы пребывания у власти администрация господина Обамы вдруг согласилась, но уже просто не успела ничего реализовать», — рассказал Путин на встрече с руководителями информационных агентств.

После этого предложение об этом были сделаны и администрации господина Трампа, и американская сторона сначала выразила интерес, но «потом тоже зависло».

«Ну, давайте мы договоримся об этом — об общих правилах, во всех странах эти ресурсы есть, у нас тоже есть», — добавил Путин.

Глава государства также напомнил о ресурсах, которые не подчинены государству.

«Государство может начать на них влиять, если сошлется на какие-то обязательства нашего государства, но они должны быть взаимными. Это же абсолютно понятная вещь», — подчеркнул президент РФ.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров