Путин рассказал, что РФ предлагала США договориться о поведении в Интернете

Санкт-Петербург, 6 июня. Россия предлагала США вместе разработать правила и договориться об использовании современных коммуникационных ресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин на полях ПМЭФ.

«Я уже говорил об этом неоднократно, в последние месяцы пребывания у власти администрация господина Обамы вдруг согласилась, но уже просто не успела ничего реализовать», — рассказал Путин на встрече с руководителями информационных агентств.

После этого предложение об этом были сделаны и администрации господина Трампа, и американская сторона сначала выразила интерес, но «потом тоже зависло».

«Ну, давайте мы договоримся об этом — об общих правилах, во всех странах эти ресурсы есть, у нас тоже есть», — добавил Путин.

Глава государства также напомнил о ресурсах, которые не подчинены государству.