В Госдуме заявили, что у России «украли» Крым в 1954 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что бывший госсекретарь США Джон Керри в апреле 2014 года предлагал повторно провести референдум о статусе Крыма, объясняя, что и так все понятно, но это требуется «для порядка».

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил на это, что второй референдум крымчанам не нужен, потому что, как правильно заметил его американский коллега, и с первого раза все ясно.

«С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?» — сказал Лавров в интервью РБК.

Идею американцев организовать повторный референдум о воссоединении Крыма с Россией прокомментировал Константин Затулин, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

«Люди, которые говорят о том, что надо решить ситуацию в Донбассе, урегулировать конфликт, — вполне возможно, они исходят из желания как-то успокоить Европу и весь мир, найти выход из трудных российско-украинских тупиков. Но те люди, которые к этому добавляют, что еще должны «вернуть» Крым, потому что это неотъемлемая часть украинской территории, — абсолютно точно заводят в тупик российско-украинские отношения. И они точно об этом знают. Потому что никакой Крым ни в какую Украину возвращаться не намерен. Не только мы не хотим отдавать его, сам Крым не хочет на Украину. Он там уже был 23 года и сделал свой вывод», — сказал Затулин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Парламентарий напомнил, что референдум в Крыму проводили не только в 2014 году, но и в 1991-м, когда распадался Советский Союз.