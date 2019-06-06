Пограничники Украины храбро воздержались от захвата российского судна

Российский сухогруз «Melita» 5 июня нарушил госграницу и на пять миль углубился в украинские территориальные воды. Однако морская охрана государственной пограничной службы Украины не стала задерживать судно, позволив ему следовать в порт назначения. Об этом инциденте вчера в Facebook гордо сообщил пресс-центр ВМСУ.

Сотрудники пресс-центра акцентировали внимание на том, что украинская сторона якобы ставит во главу угла «верховенство права», а также строгое соблюдение Международной конвенции о территориальном море и Конвенции ООН по морскому праву. В качестве доказательства представители ВМСУ напомнили о задержании российскими силовиками 25 ноября 2018 года в «нейтральных водах Керченского пролива» корабельно-катерной группы военно-морских сил Украины.

В комментариях к этой записи многие украинские комментаторы искренне сожалели, что «прикордонники» отпустили российский сухогруз, так как «его команду можно было бы обменять на наших моряков».

Корреспондент Федерального агентства новостей постарался разобраться, по какой именно причине морская охрана госпогранслужбы Украины храбро воздержалась от задержания российского сухогруза, оказавшегося в украинских терводах.

Отпустили «без затримок»

Судя по имеющейся информации, события 5 июня развивались так.

«Melita» — сухогруз класса «река-море» дедвейтом 3162 тонны под российским флагом — следовал из Астрахани в румынскую Констанцу. Во время бушевавшего к западу от крымского полуострова Тарханкут шторма судно было снесено на север.

При этом, по заверениям украинцев, на российском сухогрузе не действовала автоматическая идентификационная система AIS. Была ли она отключена или банально в непогоду вышла из строя — неизвестно.

Украинские пограничники, разумеется, посчитали отсутствие отметки AIS сухогруза на своих мониторах признаком злодейских замыслов России. Впрочем, это не суть важно, так как в любом случае следование судна без АИС ненаказуемо.

Так или иначе, в 16.10 «Melita» была обнаружена морской охраной госпогранслужбы Украины на траверзе Тендровской косы. Отметив, что российское судно на 5 миль углубилось в территориальные воды Украины, «прикордонники» опросили (по радио?) экипаж сухогруза. Видимо, полученные ответы украинских силовиков удовлетворили, так как российскому судну было позволено беспрепятственно продолжить свой рейс.

В интерпретации Киева это выглядело следующим образом:

«Несмотря на формальные основания для задержания судна (нарушение госграницы Украины, выключенная система AIS), учитывая обстоятельства и согласно положениям Международной конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву… судно «Melita» без задержек было направлено по безопасному маршруту в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, осмотр или арест экипажа».

Далее последовали уже упомянутое сообщение пресс-центра ВМСУ и упреки в адрес России. Мол, вот мы «без затримок» в своих терводах отпустили российское судно, а Москва в нейтральных водах захватила жовто-блакитный буксир и пару бронекатеров. Ай-яй-яй, как не стыдно!..

Сравнение теплого с мягким

Честно говоря, украинский рассказ про случай с сухогрузом «Melita», сопровождаемый отсылкой к событиям в Керченском проливе, — это сравнение теплого с мягким. Обстоятельства двух инцидентов настолько различаются, что сравнивать их просто некорректно.

Судите сами.

25 ноября 2018 года три вымпела ВМСУ: буксир «Яны Капу», а также два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» — без санкции российских властей вторглись в территориальные воды Российской Федерации. То, что в Киеве эти воды вдруг решили считать «нейтральными», российскую оценку действий ВМСУ ни на йоту не меняет.

Украинские бронекатера и буксир игнорировали предупреждения, а также приказы сотрудников Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ. «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» создали явную угрозу безопасности в зоне интенсивного судоходства, будучи при этом битком набитыми оружием.

Вот при каких обстоятельствах российские силовики были вынуждены пойти на задержание украинского буксира и бронекатеров вместе с их экипажами. Причем это задержание было осуществлено в территориальных водах России.

Теперь вернемся к событиям 5 июня, во время которых находящийся под российским флагом невооруженный сухогруз «Melita» с гражданской командой на борту ввиду плохих погодных условий совершил вынужденный заход в территориальные воды Украины.

Подобные случаи несанкционированного нарушения госграницы гражданскими судами в мире регистрируются ежедневно. Для судоводителей, пограничников и сотрудников береговой охраны такие инциденты — не ЧП, а обыденность. Можно сказать — серые будни.

Не противоречит вынужденный заход гражданского судна в иностранные терводы и Международной конвенции о территориальном море, а также Конвенции ООН по морскому праву, которые так любит поминать по любому поводу украинская сторона.

Поскольку «Melita» явно не представляла какой-либо угрозы для безопасности Украины, а также не нарушала украинские и международные законы, юридических причин задерживать российский сухогруз у «прикордонников» попросту не было.

Поэтому не совсем понятен тот пафос, с которым силовики «незалежной» сообщили о своем разрешении судну продолжить рейс. Это как если бы какой-нибудь полицейский гордо сообщил, что не задержал абсолютно законопослушного иностранца, которого дождь загнал под навес у входа в полицейский участок…

Вынужденная «доброта»

Впрочем, не стоит исключать, что «доброта» морской охраны госпогранслужбы Украины была вызвана целым комплексом причин, среди которых, помимо юридических, стоит выделить следующие.

Во-первых, тот самый шторм, что загнал российское судно в украинские терводы, вполне мог настолько затруднить подъем осмотровой партии «прикордонников» на борт сухогруза, что украинцы в итоге просто махнули на «Melita» рукой.

Во-вторых, «Melita» направлялась в Констанцу, то есть транспортировала в своих трюмах груз, предназначавшийся, скорее всего, румынской стороне. У Киева в последнее время отношения с Бухарестом складываются, как известно, не самым лучшим образом. Вряд ли «прикордонникам» захотелось бы осложнять их еще и скандалом с задержанием судна, перевозившего грузы для румынских получателей.

В-третьих, из текста сообщения пресс-центра ВМСУ прекрасно видно, что для украинских силовиков воспоминания об инциденте 25 ноября до сих пор являются занозой, крепко засевшей в… Занозой, в общем. Решительные действия российских моряков в Керченском проливе, вошедшие в историю под девизом «Дави их!..», стали настоящим холодным душем для многих украинских «горячих голов». Влипать в новые антироссийские провокации моряки «незалежной» резко расхотели. Это тоже, несомненно, оказало свое влияние на исход инцидента с заходом российского сухогруза в территориальные воды Украины.

В-четвертых, как раз 5 июня впервые за последние три года вышел в море из Севастополя флагман ЧФ — ракетный крейсер «Москва». Это обстоятельство не только вызвало истерику среди турбопатриотических украинских блогеров, но и заметно накалило атмосферу в штабах ВМСУ и морской охраны госпогранслужбы Украины.

С учетом возможно находящейся неподалеку «Москвы», идея рвануть на абордаж российского сухогруза для «прикордонников» попахивала откровенным безумием.

Логично и правильно

Подводя итог, можно сказать, что решение украинских пограничников не препятствовать движению российского сухогруза было абсолютно обоснованным, логичным и правильным. При этом в нем не было ничего выдающегося, как бы ни хотел пресс-центр ВМСУ убедить нас в обратном.

Кстати, а почему «достижениями» морской охраны госпогранслужбы Украин хвастаются представители ВМСУ? Видимо потому, что собственных заметных достижений у военно-морских сил Украины не имеется. Если, конечно, не считать таковыми итоги печально закончившейся для Киева авантюры 25 ноября 2018 года.