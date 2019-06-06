На ПМЭФ показали «Русское золото»: люксовый автомобиль Aurus Senat в новом цвете​​​​​​​​​​​​​​

Санкт-Петербург, 6 июня. На ПМЭФ-2019 впервые в России показали отечественного конкурента Bentley и Rolls Royce — Aurus Senat в золотом цвете. Роскошную новинку одними из первых увидели корреспонденты ФАН.

Aurus в цвете Russian Gold «припаркован» на «улице Никольская» — стенде институтов развития ВЭБ.РФ, Российского экспортного центра, МСП Банка, фонда «Моногорода.РФ», Фонда развития Дальнего Востока.

Специально для фотографий рядом с автомобилем установлена селфи-камера, а при удачном стечении обстоятельств некоторым удается попасть внутрь и посидеть за рулем представительской машины люкс-класса.

Представители компании НАМИ в разговоре с ФАН уточняют: на ПМЭФ представлен прототип, а не серийная версия Aurus Senat.

«При желании с нами можно обменяться контактами и договориться о возможном специальном производстве, не только в золотом цвете, у нас есть разные варианты», — говорят представители НАМИ.

Aurus Senat впервые показали в рамках Женевского автосалона европейцам — тогда и начались первые сравнения люксового авто с Rolls-Royce и Bentley. Это и правда прямые конкуренты, на которых ориентировались при производстве, говорят на стенде. Автомобиль представительского класса, но свой, отечественный. Из «звезд» им пока пользуется только президент, именно его пример и должен вдохновить покупателей.

Цена и официальный старт продаж не разглашается и на ПМЭФ: Aurus Senat участвует исключительно как эффектный экспонат стенда.

Как стало известно ранее из СМИ, формальный прием заказов на Aurus Senat S600 и Aurus Senat Limousine L700 начался 15 февраля, при этом задолго до означенной даты было известно, что все машины, запланированные к выпуску в 2019 и 2020 годах, уже распределены по клиентам.

На Женевском автосалоне были впервые объявлены динамические характеристики Аурусов: базовый седан Senat S600 (длина — 5630 мм, колёсная база — 3300 мм) разгоняется до 100 км/ч за 6 с, максимальная скорость составляет 250 км/ч. Бронированный Aurus Senat Limousine L700 (длина — 6630 мм, колесная база — 4300 мм) набирает первую «сотню» за 9 с, а вот значение «максималки» не указано — вероятно, она меньше 250 км/ч. Обе машины оснащены бензиновым 4,4-литровым V8 мощностью 598 л.с. и 9-ступенчатой гибридной автоматической коробкой передач российской фирмы КАТЕ.