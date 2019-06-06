Путин прокомментировал выход США из договора по ПРО

Санкт-Петербург, 6 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что выход США из договора по ограничению систем ПРО можно назвать первым шагом к фундаментальной раскачке глобальной безопасности.

Глава российского государства на ПМЭФ-2019 напомнил, что «американские партнеры взяли и вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны».

«Ну и чего? Уважаемые дамы и господа, хочу обратиться к вам, а кто-то из вас активно протестовал, выходил на улицу с плакатами? Нет, тишина. Как будто так и надо», — отметил Путин.

По его словам, решение американской стороны — «первый шаг к фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности».

Напомним, ПМЭФ-2019 стартовал 6 июня и завершится 8 июня. Участники и гости мероприятия обсудят перспективы развития российской и мировой экономик, правила глобальной торговли и обмен технологиями и инвестициями. Основная программа ПМЭФ-2019 проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В общей сложности запланировано 170 мероприятий.