Путин заявил о преодолении Россией трудностей в экономике

Санкт-Петербург, 6 июня. Россия преодолела трудности в экономике, заявил российский лидер Владимир Путин на полях ПМЭФ.

«Мы действительно преодолели те трудности, которые возникли у нас несколько лет назад по целому ряду обстоятельств», — подчеркнул российский лидер.

Прежде всего, речь идет, отметил президент России, о падении цен на товары традиционного российского экспорта — углеводород, металлы, химическую продукцию. Также добавила трудностей санкционная политика западных стран, сообщил глава государства.