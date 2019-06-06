Путин заявил о преодолении Россией трудностей в экономике
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Санкт-Петербург, 6 июня. Россия преодолела трудности в экономике, заявил российский лидер Владимир Путин на полях ПМЭФ.
«Мы действительно преодолели те трудности, которые возникли у нас несколько лет назад по целому ряду обстоятельств», — подчеркнул российский лидер.
Прежде всего, речь идет, отметил президент России, о падении цен на товары традиционного российского экспорта — углеводород, металлы, химическую продукцию. Также добавила трудностей санкционная политика западных стран, сообщил глава государства.
«Мы не только преодолели спад — мы вышли на траекторию устойчивого роста», — констатировал Путин.
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