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Путин рассказал о последнем разговоре с Трампом

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Путин рассказал о последнем разговоре с Трампом

Санкт-Петербург, 6 июня. Последний разговор с президентом США Дональдом Трампом вселяет определенный оптимизм в вопросе безопасности, заявил российский лидер Владимир Путин на полях ПМЭФ.

«Дональд мне сказал, что он тоже этим (вопросы в сфере безопасности) озабочен», — пояснил он.

Кроме того, по словам Путина, Трамп понимает, какие расходы несут США и другие страны на вооружение, хотя эти деньги можно было бы направить на другие цели.

«Я с ним полностью согласен», — подчеркнул он на встрече с руководителями информационных агентств.

Напомнил Путин и о своих переговорах с главой Госдепа США Майком Помпео в Сочи. На повестку также был вынесен вопрос о взаимодействии в этой сфере. Помпео, по словам Путина, высказывался на эту тему «примерно в том же ключе».

«Ну, если они так считают, так надо предпринять какие-то практические шаги к совместной работе», — заявил президент РФ.

 

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Автор: Игорь Федоров
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