Путин рассказал, какая цена на нефть устроит Россию

Санкт-Петербург, 6 июня. Цена на нефть в районе 60-65 долларов за баррель устраивает Москву, заявил президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг.

Глава государства отметил, что Москва не заинтересована «в слишком высоких ценах на нефть».

«Ну, средняя полка в районе 60-65 долларов за баррель нас вполне устраивает, у нас не необходимости загонять [цену] наверх, у нас и так появляется приличная маржа, если говорить в бюджетном смысле», — сказал Путин.

Российский лидер также напомнил, что бюджет страны рассчитан исходя из цены 40 долларов за баррель.

По его словам, механизм сотрудничества Москвы с ОПЕК будет работать и дальше, решение будут консолидированными.