Путин заявил, что Россия не собирается присоединяться к ОПЕК

Санкт-Петербург, 6 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается присоединяться к Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом глава государства заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Путин подчеркнул, что Россия не планирует вступать в ОПЕК, так как ранее был налажен механизм сотрудничества с этой организацией.

«Мы не собираемся вступать в ОПЕК, но у нас сложился определенный механизм сотрудничества, и решения будут консолидированными», — пояснил президент.

Глава государства также добавил, что между Россией и ОПЕК существуют разногласия, однако причины их возникновения вполне естественны.

«У нас есть определенные расхождения, связанные с разным пониманием «справедливой цены», это тоже естественно», — отметил Путин.

Напомним, в конце 2018 года ОПЕК и 11 государств, которые не входят в картель (ОПЕК+), приняли решение о модернизации соглашения по сокращению добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились снизить суммарный объем добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. При этом 228 тысяч баррелей приходятся на Россию. Новое соглашение будет действовать до конца первого полугодия 2019 года.

Следующая встреча участников сделки ОПЕК+ состоится в 25 июня в Вене. В ходе переговоров будет обсуждаться вопрос о продлении соглашения по сокращению добычи нефти.