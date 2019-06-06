Путин объяснил, кто страдает от санкций против Венесуэлы

Санкт-Петербург, 6 июня. Президент РФ Владимир Путин осудил санкции против Венесуэлы.

«Россия не одобряет введение санкционных мер против Венесуэлы, от них страдают как простые граждане, так и мировая экономика», — заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информационных агентств​​​.

Глава государства отметил, что Венесуэла за последние годы в два раза сократила добычу нефти, и если принимать во внимание положение миллионов людей, проживающих в республике, становится непонятно, против кого направлены эти санкции.