Путин назвал расшатыванием системы безопасности выход США из договоренностей по ПРО

Санкт-Петербург, 6 июня. Выход США из договоренностей по противоракетной обороне является шагом к раскачиванию всей системы глобальной безопасности. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.

«Наши американские партнеры взяли и вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны. А ведь это был первый шаг к фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности», — отметил он.

Путин также подчеркнул, что никто не протестовал и не выходил на улицу с плакатами, когда Соединенные Штаты объявляли о разрыве ДРСМД.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале процедуры выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва примет обратные меры и тоже выйдет из договора.

США обвиняют РФ в том, что ее ракета 9М729 якобы не соответствует требованиям ДРСМД, хотя российские военные специалисты специально устроили открытый показ нового оружия для иностранных экспертов, чтобы доказать обратное. Россия же утверждает, что пусковые установки системы ПРО США в Европе способны запускать не только противоракеты, но и запрещенные договором крылатые ракеты «Томагавк».

