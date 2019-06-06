Путин оценил последние телефонные переговоры с Трампом

Санкт-Петербург, 6 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его последний разговор с президентом США Дональдом Трампом вселяет оптимизм.

«Последний разговор с Трампом вселяет в меня оптимизм в сфере дальнейшей ситуации в области безопасности. Потому что Дональд мне сказал, что он тоже этим озабочен, он понимает, какие расходы несут Соединенные Штаты, все остальные страны мира на вооружение, эти деньги можно было бы направить на другие цели», — заявил Путин на встрече с руководителями крупнейших мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Телефонные переговоры Путина и Трампа состоялись 3 мая. Как ранее рассказал глава Белого дома, переговоры с российским лидером продолжались более часа и оказались очень продуктивными. Трамп подчеркнул, что в ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с Венесуэлой, Украиной и КНДР. Кроме того, президенты обсудили торговые отношения двух стран, а также возможность подписания нового соглашения о сокращении ядерных вооружений с участием Китая.

Кроме того, в середине мая в Сочи глава Госдепа США Майк Помпео на встрече с Путиным сообщил о заинтересованности главы Белого дома в проведении встречи с российским лидером в Осаке на саммите G20, который пройдет 28-29 июня.

В Кремле сообщили, что пока никаких конкретных предложений от Вашингтона по встрече Путина и Трампа не получали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прежде всего возникает вопрос о формате встречи: это может быть разговор «на ногах», в кулуарах или заранее согласованные полноценные переговоры с подготовленной повесткой. Песков подчеркнул, что полноформатная встреча в данной ситуации кажется более необходимой.