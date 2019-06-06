Путин оценил вероятность возвращения России к участию в СНВ-3

Москва, 6 июня. Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия не будет первой продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Путин на встрече с главредами мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума объяснил позицию России по вопросу продления договора СНВ-3. Он уточнил, что не Москва является инициатором возможного прекращения этого сотрудничества. Кроме того, российская сторона до последнего настаивала на проведении переговоров по этой теме.

«Если никому не хочется продлевать договор по СНВ-3, мы не будем тогда, — констатировал российский лидер. — Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто не ведет переговоров до сих пор никаких».

Президент России уточнил, что никакого формального оформления переговоров нет. Без продления договор прекратит свое существование в 2021 году.

«Я обращаю ваше внимание, вообще не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружений, или, допустим, размещение оружия в космосе», — заметил Путин.

Глава России добавил, что его страна может не беспокоится за свою безопасность в этих условиях, так как обеспечена надежной оборонительной системой.

«Я имею в виду, что мы сделали значительный шаг вперед, — пояснил Путин, — прямо сказать, мы обогнали наших конкурентов в этом смысле по созданию систем гипероружия».

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был заключен между Россией и США в 2010 году и вступил в силу в феврале 2011-го. Документ заканчивает свое действие в 2021 году. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ситуация, которая складывается по Договору СНВ, вызывает сожаление.